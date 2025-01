O ator de ‘Power Rangers’, Hector David Jr. Se declara culpado de agressão, preso

Ator de “Power Rangers” Héitor David Jr. está esfriando atrás das grades depois que se declarou culpado e foi condenado na quarta-feira por agredir um homem em Idaho no ano passado.

Hector, que desempenhou o papel de “Ranger Verde” na franquia de super-heróis, se confessou culpado de agressão por contravenção no Tribunal do Condado de Canyon e foi condenado a 180 dias de prisão… de acordo com novos documentos legais.