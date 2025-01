O novato do Seahawks, Byron Murphy II, fez uma pegadinha com uma guia de jantar falsa de US$ 155 mil

Eventualmente, Murphy foi informado da piada… e recebeu a conta REAL – pouco mais de US$ 38.000. Ainda não é barato, mas muito melhor do que ele pensava originalmente.

A escolha da primeira rodada assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 16 milhões com os ‘Hawks… então, mesmo que ele tenha algum dinheiro, é bom saber que ele não está US$ 155 mil menos rico agora.