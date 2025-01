Papa Francisco sofre queda e machuca antebraço direito, comunica Vaticano

O Papa Francisco sofreu uma queda em sua residência na Casa Santa Marta, resultando em uma contusão no antebraço direito, informou a Sala de Imprensa da Santa Sé, na manhã desta quinta-feira (16).

Ainda segundo o comunicado, o Papa não sofreu fraturas e o braço foi imobilizado como medida de precaução.

Apesar da queda, o Papa manteve compromissos previstos na agenda. “Cumprindo as diversas audiências já programadas, como a audiência com a presidente do Comitê Mundial para a Segurança Alimentar, Nosipho Nausca-Jean Jezile”, informou a Sala de Imprensa do Vaticano.

Com 87 anos, Francisco está com a saúde debilitada há algum tempo. Em suas últimas aparições, ele estave utilizando cadeira de rodas, mas afirmou que a renúncia é uma ‘hipótese distante’.