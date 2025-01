Paris Hilton doa US$ 100 mil para famílias afetadas pelos incêndios florestais em Los Angeles

Paris Hilton está desembolsando uma boa quantia em dinheiro para ajudar as pessoas afetadas pelos incêndios florestais que assolam Los Angeles.

A socialite postou uma mensagem na sexta-feira no Instagram, garantindo que doará US$ 100 mil para apoiar qualquer pessoa que ficou desalojada quando suas casas foram totalmente queimadas. Ela também irá igualar até US$ 100.000 adicionais de outros contribuidores.