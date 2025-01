Paris Hilton retorna à casa queimada em Malibu e mostra um impressionante passeio pelas ruínas

Paris Hilton está compartilhando a devastação do incêndio em Pacific Palisades, retornando à pilha de escombros que era sua casa em Malibu – e prometendo que Los Angeles se levantará mais forte após esta tragédia.

A socialite estrela do reality show compartilhou um clipe dela caminhando pelas ruínas onde ficava sua casa. As paredes desabaram com o incêndio e pequenos focos de fogo ainda ardem – mas não sobrou nada para destruir.