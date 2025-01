Patrick Mahomes elogia Brittany após dar as boas-vindas ao terceiro filho, ‘She Crushed it’

Patrick Mahomes diz sua esposa, Bretanha foi uma estrela do rock absoluta durante seu terceiro parto… elogiando-a por arrasar – e deixando-o assistir ao futebol que antecedeu o grande momento também!!

O tricampeão do Super Bowl se reuniu com a mídia apenas dois dias depois que o feliz casal deu as boas-vindas à sua segunda filha. Golden Raye Mahomes – para o mundo… e ele falou sobre como é ter a mais nova adição por perto.