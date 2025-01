Próximo concerto beneficente para LA Wildfires obtém resposta esmagadora de artistas e bandas

O próximo concerto beneficente para as vítimas do incêndio florestal em Los Angeles será emocionante, envolvente e arrecadará muito dinheiro… e grandes artistas e bandas estão clamando por uma chance de ajudar.

O concerto beneficente, apelidado de FireAid, foi anunciado pela primeira vez como sendo realizado no novo Intuit Dome em Inglewood, CA… mas nossas fontes dizem que também será realizado no The Forum… que fica na mesma rua. É assim que isso está ficando grande.