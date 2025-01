Pegue seus sapatos de salto alto e deslumbre-se com essas duas lindas fotos da adorável Keke Palmer… Não se distraia muito com o cenário movimentado da cidade e veja se consegue encontrar pequenas mudanças nas fotos! No início desta semana em Nova York, a mamãe gostosa e…





Fonte: TMZ

Todos os direitos de imagens e texto são da TMZ.