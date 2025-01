RECORD abre o cofre e inicia 2025 com mais campeonatos que a Globo

A RECORD confirmou até o momento 10 Estaduais para o ano que vem. Com o Paulistão como carro-chefe, a emissora saiu atrás de mais torneios para incrementar o seu catálogo esportivo visando o Brasileirão 2025.

O canal assinou com as federações do Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins, além do acordo com a FPF (Federação Paulista de Futebol) pelo Paulistão.