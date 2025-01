Resultado preliminar do Concurso dos Correios é divulgado; veja como acessar

“A realização do concurso público nacional foi um dos compromissos que a atual gestão assumiu para fortalecer a empresa, valorizar e reconhecer as empregadas e os empregados dos Correios”, afirma o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos. Segundo ele, a renovação do quadro de pessoal é um pilar importante para potencializar os resultados pretendidos pela empresa ainda este ano.

O concurso público nacional dos Correios mobilizou mais de 1 milhão de candidatos de todo o Brasil, que realizaram as provas em 15 de dezembro de 2024 para concorrer a 3.511 vagas, após 13 anos, desde a última seleção nacional da empresa.

O certame também está oferecendo a reserva de 30% para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, quantitativo superior ao estabelecido pela legislação (20%), e 10% para pessoas com deficiência.

As vagas de nível médio (Carteiro) contam com salário inicial de R$ 2.429,26, além de vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400,00, o que resulta em remuneração mensal de aproximadamente R$ 4 mil.

O resultado preliminar das provas objetivas para os cargos de Analista de Correios (nível superior) será publicado na próxima sexta-feira, 24 de janeiro. Para esses cargos, são oferecidas 412 vagas, com salário inicial de R$ 6.872,48 e remuneração total em torno de R$ 8,5 mil, considerando o vale-alimentação/refeição de aproximadamente R$ 1.400,00. As especialidades de nível superior são: advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro.

Em todos os casos, a empresa oferece possibilidade de adesão a plano de saúde e previdência complementar.