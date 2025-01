SAF no CSA? Conselho Deliberativo prepara reforma no estatuto do clube; confira detalhes

O Conselho Deliberativo do CSA se mobiliza para uma reforma no estatuto do clube. Um dos pontos que serão propostos é a previsão de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no documento. A informação foi confirmada ao TNH1 por Clauwerney Lhayr de Melo, presidente do Conselho. Após ser finalizada, a redação será posta à votação no Conselho e colocada para análise da Assembleia Geral.

A reportagem conseguiu apurar, com exclusividade, que – em caso de venda – os futuros donos somente irão administrar a pasta de futebol. O patrimônio do clube continuaria sob responsabilidade da associação.

Diretoria e Conselho irão se reunir com grupo de investidores

Em dezembro, o CSA foi procurado por um grupo de investidores interessados em uma futura compra. Nesta sexta-feira (17), acontece uma nova reunião, através de videochamada, com a participação da diretoria e de membros do Conselho.

O TNH1 conversou com a presidente executiva do Marujo, Mírian Monte. Ela informou que será um encontro de apresentação e que as conversas ainda estão embrionárias.

— O CSA vem tendo um bom desempenho e uma boa visibilidade nacional e nossa diretoria foi contatada e teremos uma reunião — disse a presidente ao TNH1.

Segundo o presidente do Conselho, o resultado da reunião deve influenciar na reforma do estatuto. Vale lembrar que, para se tornar uma SAF, é obrigatória a reforma estatutária, já que o regime atual proíbe a venda parcial ou total do futebol.

Mas o que é uma SAF?

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) nada mais é que um tipo específico de empresa, criada pelo Congresso através da Lei 14.193/2021. Ela faz com que os clubes migrem de uma associação civil sem fins lucrativos para a empresarial.

Depois que a SAF é constituída, é possível vender parte ou todo o seu capital para um novo proprietário. No Brasil, já há vários exemplos de times que admitiram o novo estilo de administração, incluindo Vasco, Cruzeiro e Botafogo.

O futebol, na associação civil, costuma ser estruturado através da eleição dos representantes para o Conselho e para a diretoria. O presidente é a grande figura da chapa e trabalha ao lado de vice-presidentes.

Já no caso de uma SAF, o proprietário tem o poder definitivo nas mãos e só deixará o negócio quando vender a participação para outra pessoa, empresa ou fundo – salvo em casos extraordinários.