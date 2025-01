Selena Gomez e Benny Blanco ajudam em meio aos incêndios florestais em Los Angeles

Fergie reuniu-se com bombeiros em Pasadena depois que os bombeiros e mulheres trabalharam para apagar as chamas que cercavam sua casa… salvando sua morada de quase destruição .

Inúmeras outras celebridades também estão retribuindo… com Senhora Gaga, Billie EilishOs Red Hot Chili Peppers, Steve Nicks, Gwen Stefanientre outros estão abaixo a bordo para realizar no LA FireAid Concert no final do mês.