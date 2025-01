‘Soul Man’ Sam Moore morto aos 89 anos, metade do Hall da Fama Duo Sam e Dave

O representante de Sam disse que o membro do Hall da Fama do Rock and Roll faleceu na manhã de sexta-feira em Coral Gables, Flórida, após sofrer complicações pós-operatórias – embora o representante não tenha dito a que tipo de cirurgia Sam foi submetido ou quando.

Sam e Dave – com o cantor David Prater – formada nos anos 60 e lançou uma série de sucessos icônicos, incluindo “Soul Man”, “Hold On I’m Coming” e “I Thank You”. Desde o início, Sam teve bastante pedigree no mundo da música.