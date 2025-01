Spencer Pratt e Heidi Montag perdem casa em incêndio florestal em Los Angeles

Spencer Pratt dar Heidi Montag perderam suas casas no enorme incêndio que está queimando atualmente no lado oeste de Los Angeles… TMZ descobriu.

Fontes próximas às estrelas do reality show disseram ao TMZ … sua casa em Pacific Palisades foi totalmente queimada na terça-feira, quando um grande incêndio atingiu o bairro cheio de celebridades. Fomos informados de que toda a família conseguiu evacuar com segurança no início do dia para outro local, mas está arrasada com a perda.