Spencer Pratt recorre aos fãs para ajudar a ganhar dinheiro depois de perder casa em LA Wildfire

Spencer acessou o TikTok no sábado pedindo a seus seguidores que apoiassem ele e sua esposa, Heidi Montag enquanto eles tentam garantir um possível programa do Hulu e reconstruir suas vidas.

Segundo Pratt, ele e os agentes de Heidi têm uma ligação agendada com o serviço de streaming para segunda-feira. “Estamos tentando fazer um programa no Hulu”, explicou Pratt no vídeo, dizendo que agora, mais do que nunca, eles precisam do apoio dos fãs para que isso aconteça.