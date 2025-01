Técnico do CRB elenca principais pontos que atrapalharam a equipe na estreia; confira

O CRB ficou apenas no 0 a 0 contra o ASA na estreia do Campeonato Alagoano, na noite dessa quinta-feira (16), no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Durante a entrevista coletiva, o técnico Umberto Louzer elencou alguns problemas que podem ter atrapalhado a equipe, porém frisou que não coloca a responsabilidade do resultado neles.

Segundo o técnico do Galo, o gramado da partida estava alto e teria atrapalhado as ações dos jogadores do CRB, além de ter ficado mais pesado fisicamente para os atletas. “Infelizmente a gente foi um pouco prejudicado pelo gramado, a equipe já está com a perna pesada por ser o primeiro jogo e com o gramado da altura que tava atrapalhando as conexões e a fluidez.”

Além dessas questões, Louzer citou que o time titular tinha apenas quatro jogadores da última temporada temporada, o que pode ter comprometido o entrosamento do time. E também o fato do ASA ter feito mais jogos em 2025. “O ASA já jogou mais jogos competitivos, três jogos na nossa frente e uma temporada mais alongada. Mas eu não vou transferir [a responsabilidade], o que eu controlo é o CRB”, concluiu Umberto.

O jogo

O ASA começou pressionando com uma marcação alta, diminuindo os espaços na construção das jogadas do Regatas. O alvinegro provocou erros nas saídas de jogo do CRB, mas parou nas defesas de Matheus Albino, que estava em uma noite inspirada.

O Galo conseguiu equilibrar a partida, mas pouco criou. Foram apenas duas finalizações na direção do gol. O time de Ranielle Ribeiro chegou a abriu o placar na volta do segundo tempo. No entanto, o bandeira flagrou a posição irregular do atacante e o jogo terminou 0 a 0.

Próxima partida

O Alvirrubro entra em campo novamente contra o CSE, às 16h, do domingo (19), no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. A partida será válida pela terceira rodada do Campeonato Alagoano.

