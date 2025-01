Terrorista de Nova Orleans lutou para se ajustar à vida civil após o exército

O veterano do Exército dos EUA estudou na Georgia State University de 2015 a 2017 e, em seu primeiro ano no campus, foi entrevistado para o The Signal como parte de uma história sobre estudantes saltando em arcos para usar o GI Bill.

Keenan, agora colaborador do The New York Times, lembra-se de sua interação com Jabbar em 2015… dizendo à CNN que Jabbar parecia um “cara muito legal, calmo e controlado”.