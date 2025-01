Trae Tha Truth se reencontra com a filha desaparecida na fronteira mexicana

O rapper de Houston disse ao TMZ Hip Hop … ele recebeu uma ligação às 8h do dia de Ano Novo informando que sua ex – a mãe de sua filha de 6 anos Verdade – foi preso em El Centro, Califórnia, sob a acusação de colocar crianças em perigo… um desenvolvimento que o levou até seu filho.

Trae nos conta que embarcou no próximo vôo do Texas para San Diego e dirigiu mais de 160 quilômetros até a pequena cidade perto da fronteira dos EUA com o México… onde se reencontrou com Truth.