A coletiva de imprensa do UFC 311 contará com todo o card principal do evento pay-per-view de sábado.

Na luta principal, o campeão peso leve do UFC, Islam Makhachev, colocará o cinturão em jogo contra Arman Tsarukyan na revanche. Além disso, o campeão peso galo do UFC, Merab Dvalishvili, defenderá seu título contra Umar Nurmagomedov na luta co-principal.

A coletiva de imprensa do UFC 311 está prevista para começar às 21h (horário do leste dos EUA) acima.