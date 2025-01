Yvette Nicole Brown e Kym Whitley defendem Karen Bass e sugerem que a crítica é resultado do racismo

Yvette Nicole Brown dar Kym Whitley estão atrás do prefeito de Los Angeles Karen Bass … dizendo que ela é uma mulher de aço – e as pessoas a estão criticando injustamente por causa de sua raça.

Conversamos com as duas estrelas em Los Angeles no sábado… e perguntamos a eles sobre a resposta do prefeito Bass aos devastadores incêndios florestais – porque ambos apoiaram ardentemente a candidatura de Bass ao cargo.