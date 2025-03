1º Festival Alagoas de Circo já tem datas definidas e promete fortalecer a arte do picadeiro no estado

Evento, realizado de 1º a 10 de agosto de 2025, terá oficinas, espetáculos e intercâmbio entre artistas

Daniel Borges/Ascom Secult

A magia do picadeiro vai tomar conta do litoral alagoano. A Associação Enlevo realiza, de 1º a 10 de agosto, o 1º Festival Alagoas de Circo, projeto que visa a valorização da arte circense e o fortalecimento dos laços culturais entre trupes, escolas de circo, artistas independentes e circos tradicionais que percorrem o estado.

A iniciativa, inédita em Alagoas, propõe a troca de saberes e técnicas por meio de oficinas, palestras e espetáculos abertos ao público. O Festival trabalha ainda no reconhecimento do circo como patrimônio imaterial e na construção de políticas públicas para as comunidades circenses itinerantes, que vivem e se apresentam em lonas espalhadas por diversas cidades alagoanas.

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, operacionalizado pelo Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. As inscrições para participação estarão abertas de 25 a 30 de abril.

A secretária de Estado da Cultura e Economia Criativa de Alagoas, Mellina Freitas, destacou a importância do evento para o reconhecimento e incentivo à arte circense no estado.

“O circo é uma das manifestações mais antigas e encantadoras da nossa cultura popular. Apoiar iniciativas como o Festival Alagoas de Circo é uma forma de preservar essa tradição, valorizar os artistas e, principalmente, garantir que as novas gerações tenham acesso a essa arte. O governador Paulo Dantas tem compromisso com a cultura itinerante e com todas as expressões que fortalecem nossa identidade e diversidade cultural”, afirmou a gestora.