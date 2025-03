23 Usuários de data Sooul Data Data, columista de tecnologia Geoffrey Fowler explica o perigo

Reproduza o conteúdo do vídeo



Qualquer pessoa que compartilhasse o DNA com 23 datas para excluir seus dados do Serviço de Informações Genéticas antes é vendido ao maior lance … o que diz um columista de tecnologia que soa o alarme é conseqüências futuras.

Geoffrey FowlerQue escreve sobre tecnologia no Washington Post Depois de uma longa carreira no Wall Street Journal, juntou -se a nós no “TMZ Live” e perguntamos a ele qual é o grande problema com a falência de 23º encontro.

A empresa está indo e está indo ao tribunal para vender seu … e Geoffrey avisa que há um risco de que os dados de DNA das pessoas podem ser vendidos ou transferidos para outro lugar.

Embora não pareça muito, Geoffrey explica por que seu DNA diz muito muito … e por que seus dados sensíveis – como sua árvore genealógica e seu ano de nascimento – podem voltar para assombrá -lo.

A principal questão aqui do seguro de saúde … Geoffrey diz que o DNA possui informações que podem ser usadas para prever nossos concurso de saúde, que serão valiosos para as seguradoras que potencialmente procuram cobrar pessoas difundidas com base em diferentes taxas baseadas em taxas.

Além disso, como Geoffrey explica, pode haver mais implicações no futuro à medida que a tecnologia avança … e não sabemos todos os usos para o DNA agora, bom ou ruim.

A boa notícia … Geoffrey diz que as pessoas podem fazer login 23 Data Para excluir o. Dados antes de seus acabamentos ups mais … ou, no salto, é como está de acordo com a teoria.