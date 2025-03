3ª RAE de 2025 discute avanços estratégicos no MPAL em áreas de tecnologia e planejamento

Na manhã desta quarta-feira (26), o Comitê de Gestão Estratégica do Ministério Público de Alagoas (MPAL) promoveu a 3ª Reunião de Análise Estratégica (RAE) de 2025, com foco em dois pontos essenciais para o avanço institucional: a apresentação das respostas do Radar Estratégico – CNMP 2025 e o andamento do Plano de Ação para Adequação dos Recursos Tecnológicos. O encontro, realizado de forma presencial na Sala do Colégio de Procuradores, contou com a presença de promotores de Justiça e diretores da instituição.

A primeira pauta da reunião foi conduzida pela ASPLAGE, responsável pela apresentação das Respostas do Radar Estratégico – CNMP 2025, com ênfase nas ações previstas para o ano base de 2024. A proposta é alinhar as metas do Ministério Público com as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com vistas ao aprimoramento contínuo da instituição.

Em seguida, Marcel de Castro, diretor de Tecnologia da Informação (TI), responsável pelo plano de ação da adequação dos recursos tecnológicos, apresentou o andamento das ações previstas. O objetivo é modernizar e adequar os recursos tecnológicos do MPAL, visando aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. O plano inclui a implementação de novas tecnologias e a melhoria da infraestrutura já existente, alinhando o Ministério Público com as demandas contemporâneas e garantindo um ambiente mais ágil e eficaz.

O encontro também foi marcado pela análise das etapas de implementação das ações e os resultados obtidos até o momento, reforçando o compromisso do MPAL em avançar com as suas estratégias e seguir cumprindo as metas estabelecidas para 2025.

O procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, destacou a importância do trabalho desenvolvido pelas equipes responsáveis pelas apresentações na 3ª RAE. “A atuação da Asplage e da Diretoria de Tecnologia da Informação tem sido fundamental para o avanço estratégico do Ministério Público, garantindo que nossas ações estejam alinhadas com as diretrizes nacionais e que os recursos tecnológicos sejam continuamente aprimorados para melhor atender à sociedade”.

O evento contou com a participação ativa de membros da gestão estratégica e de diversas áreas do Ministério Público, reafirmando a importância do trabalho colaborativo para o sucesso das ações e objetivos da instituição.