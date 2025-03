A administração da Seguridade Social atrasa e reduz a nova política antifraude

CNN

A Administração da Seguridade Social anunciou quarta-feira que está adiando a implantação de uma medida polêmica antifraude por duas semanas e reduzindo o número de candidatos que isso afetará.

É a última volta da agência, que está em tumulto em meio a uma reorganização maciça estimulada pelo Departamento de Eficiência do Governo, e vem quando a iniciativa liderada por Musk de Elon está caçando por fraude no Seguro Social. Mais de 73 milhões de americanos recebem benefícios do Seguro Social.

A política planejada, que estava em vigor na segunda -feira, exigiria todos os pedidos de benefícios que não podem verificar suas identidades através de sua conta on -line de “minha seguridade social” para visitar um escritório de campo para concluir a reclamação pessoalmente.

Atualmente, eles também podem se inscrever por telefone.

Mas agora a nova política de verificação de identidade se aplicará apenas àqueles que pretendem a aposentadoria, sobreviventes ou benefícios familiares e entrarão em vigor em 14 de abril.

As pessoas que solicitam benefícios para incapacidade, renda suplementar de segurança e o Medicare continuarão a ter a opção de registrar suas reivindicações por telefone.

Além disso, a agência não exigirá arquivadores em “situações extremas de necessidade terrível”, como doenças terminais, para aderir à nova política e, em vez disso, desenvolverá um processo alternativo para eles, disse.

“Ouvimos nossos clientes, congresso, advogados e outros”, disse Lee Dudek, comissário interino da Seguridade Social, em comunicado, observando que o atraso permite mais treinamento para os funcionários. Os candidatos à deficiência, SSI e Medicare têm outras oportunidades de verificar sua identidade durante o processo de decisão, disse ele.

Os advogados levantaram preocupações de que a mudança seria onerosa para idosos e pessoas com deficiência que não conseguem entrar on -line ou viajar para escritórios de agência.

“Nossos membros em todo o país nos disseram que essa mudança exigiria centenas de quilômetros e horas de viagem apenas para preencher a papelada”, disse Nancy LeAMOND, diretor de advocacia e engajamento da AARP, em comunicado. “Apenas atrasar a implementação dessa mudança não é suficiente.”

A mudança, juntamente com outra nova regra, impedindo os beneficiários de alterar as informações da conta bancária por telefone, poderia enviar milhões a mais pessoas para os escritórios da agência, forçando as pessoas a esperar mais tempo pelos pagamentos e fortalecer as operações do Seguro Social em um momento em que a agência está reduzindo o tamanho de sua equipe, disseram os advogados.

Não está claro se a nova política em relação às informações da conta bancária entrará em vigor em 29 de março, conforme planejado originalmente. A agência não retornou uma solicitação buscando esclarecimentos.

No entanto, um atraso de duas semanas ainda está “nem perto de tempo suficiente” para desenvolver um plano abrangente, treinar funcionários e informar o público sobre a mudança de verificação de identidade, Kathleen Romig, diretora de Política de Seguro Social e Deficiência no Centro de Esquerda sobre orçamento e prioridades de políticas, escreveu em um tópico de bluesky.

Além disso, ela questionou a necessidade de tal política.

“A SSA não forneceu evidências de fraude direta de depósito que exigiriam um encargo pesado a clientes e funcionários, e nenhuma evidência em todos os aplicativos arquivados sob identidades assumidas”, escreveu Romig.

Dudek lançou uma série de mudanças rápidas-bem como algumas reversões-durante sua passagem como comissário interino, que começou há menos de seis semanas. Ele disse aos advogados em uma ligação no início desta semana que esses tipos de políticas normalmente levam dois anos para implementar, mas disse que a Casa Branca o está pressionando a agir rapidamente.

Na semana passada, ele sugeriu que encerraria a agência após uma decisão judicial que bloqueia temporariamente os representantes do DOGE de ter acesso a dados da seguridade social que contêm as informações pessoais dos indivíduos. Ele então anunciou em um comunicado de imprensa que não o faria depois de receber esclarecimentos do juiz.

E no início deste mês, ele reverteu a decisão de encerrar um programa que permite que os pais se inscrevam em seus recém -nascidos para um número e cartão do Seguro Social no hospital em pelo menos um estado, admitindo que foi um erro. Dudek disse ao The New York Times em uma entrevista na semana passada que originalmente ordenou a mudança porque estava “marcado” no governador do Maine (que é democrata) por “não ser realmente cordial” para o presidente Donald Trump na Casa Branca.