A Bíblia de Robert Kardashian é vendida por US $ 80 mil no leilão de OJ Simpson

Malcolm Lavernne O administrador especial da OJ’s Estate, diz à TMZ … a Bíblia do ex -advogado vendeu em leilão por US $ 80.276. Ele diz que não sabe o que o comprador da sorte ainda é para que você o ama ou odiou que está claro “Seu legado suporta”.

O leilão da propriedade trouxe cerca de US $ 300 mil em vendas. Outros itens vendidos incluíram uma foto de arollly assinada e emoldurada de OJ e ex -presidente Bill Clinton No foi mais de US $ 18 mil. Também foi vendido uma réplica do OJ 1968 Heisman Trophy por US $ 42.700.