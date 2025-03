A Casa Branca diz que a violação de segurança do Iêmen é uma farsa. Aqui está por que não é

CNN

Na Casa Branca de Donald Trump, importa menos o que você estraga do que o quão difícil luta.

O alvoroço sobre os detalhes operacionais dos ataques militares sobre o Iêmen publicado em um bate -papo em grupo entre os principais funcionários do governo está destacando essa regra fundamental da vida na órbita do presidente.

O comportamento ingênuo e desleixado dos Top Trump Aides poderia ter ameaçado os pilotos dos EUA. Uma das piores violações de inteligência dos principais funcionários em anos, levanta sérias questões sobre a competência dos principais funcionários destinados a manter os americanos em segurança.

Mas a principal preocupação do governo é proteger o presidente e sua equipe. Eles estão demonizando aqueles que apontam sua mal -humilhação e bordando a narrativa conspiratória mais ampla de que Trump é novamente vítima de uma profunda caça às bruxas do estado.

A obsessão de responder a um escândalo de segurança nacional com um argumento ferozmente político é característico de uma Casa Branca que nunca admite irregularidades-após um dos princípios fundamentais da vida pré-política de Trump.

Mas o drama já pode ter prejudicado as operações nos EUA no Iêmen, bem como a reputação dos Estados Unidos de maneira mais ampla e ofereceu uma bonanza de inteligência aos seus inimigos. O desprezo pelos principais funcionários por precauções básicas de segurança e uma recusa em se responsabilizarem em explicar transgressões que poderiam obter um subordinado demitido ou até processado só pode comprometer a integridade do governo.

É muito cedo para dizer, no entanto, se as carreiras dos principais membros do gabinete e funcionários estão ameaçadas e se o próprio Trump pode pagar um preço político. O processo de azeda do presidente em subordinados é frequentemente uma queimadura lenta, que pode ser afetada pela cobertura da mídia e onde as manchas reúnem seu próprio momento e limitam o prazo de validade dos melhores assessores.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, insistiu na quarta -feira que o caso era uma grande “farsa” e mostrou que “os democratas e seus propagandistas na mídia convencional sabem como fabricar, orquestrar e disseminar uma campanha de desinformação muito bem”. Ela também atacou a integridade do editor-chefe da Atlantic, Jeffrey Goldberg, que foi adicionado erroneamente ao bate-papo entre altos funcionários.

Enquanto isso, Trump afirmou que os detalhes explícitos da pré-missão dos ataques a rebeldes houthis publicados pelo secretário de Defesa Pete Hegseth não eram grandes coisas, argumentando que o consultor de segurança nacional Mike Waltz assumiu a responsabilidade de colocar Goldberg no bate-papo no aplicativo de sinal. “Como você traz a Hegseth para isso?” Trump perguntou a um repórter no Salão Oval. “Hegseth não tinha nada a ver com isso.”

No centro da estratégia do presidente está a vontade de negar descaradamente fatos que são óbvios para quem lê o texto adicional mensagens publicado pelo Atlântico na quarta -feira. De certa forma, essa recusa em aceitar a verdade dá ao governo um tipo especial de poder, pois sugere que não há nada que não possa se safar. Os legisladores democratas e comentaristas da mídia que apontam a verdade avançam pouco porque estão jogando um jogo convencional que não pode se envolver com a mudança de realidade de Trump.

A Casa Branca também tentou embaçar a evidência condenatória da controvérsia com um argumento semântico sobre se as informações publicadas por Hegseth foram classificadas ou totalizaram “planos de guerra”. Leavitt tentou transmitir informações específicas sobre o tópico sobre o momento dos ataques dos EUA por aviões de guerra e drones como uma “discussão sobre políticas” e, como de costume, culpou tudo pelo antecessor de Trump, referindo-se aos militantes de Houthi, apoiados pelo Irã, como terroristas que foram “autorizados a correr pela administração de Biden”.

A estratégia de Trump de nunca admitir irregularidades e ter um ataque total foi rapidamente adotado por Hegseth e Waltz assim que a história quebrou. O secretário de Defesa atacou ferozmente Goldberg e insistiu repetidamente e imprecisamente que “ninguém está enviando mensagens de texto para planos de guerra”. Ele afirmou em comunicado que nenhuma informação classificada foi publicada nem informações “sobre fontes e métodos”. “Continuaremos a fazer nosso trabalho, enquanto a mídia faz o que faz de melhor: Peddle Boxes”, acrescentou.

O desafio de Hegseth era típico da bomba que Trump viu quando era âncora da Fox News e veemente defensor do presidente em seu primeiro mandato e que o fez secretário de defesa, apesar de sua falta de experiência de segurança nacional de alto nível.

Waltz também se entregou a várias das aparições de televisão histriônica que Trump exige de seus subordinados. No Fox News, na terça -feira, ele chamou Goldberg de “perdedor” e lançou uma nova conspiração que sugeriu que ele de alguma forma havia invadido o bate -papo.

Enquanto tocava a cobertura de sua baixa segurança operacional e incompetência como uma “farsa” – uma tática desgastada pelo tempo para dar orientação à máquina de mídia conservadora – os altos funcionários de Trump estavam ignorando a gravidade de seus erros.

O perigo mais óbvio do notório bate -papo em grupo foi que ele poderia colocar em risco o pessoal do Serviço Americano durante ataques sobre o Iêmen. Apesar de suas negações, Hegseth publicou informações sobre o tempo, metas e sistemas de armas antes dos ataques, de acordo com detalhes do bate -papo publicado pelo Atlântico.

“215et: lançamento do F-18S (1º pacote de ataque)” um dos textos lidos. “1345: ‘F-18 Baseado na janela do 1º ataque baseado em gatilho (Terter Terrorist é @ seu local conhecido, então deve chegar a tempo-também, disse o lançamento dos drones de greve (MQ-9S)”, disse outro.

A prática normal nas operações militares dos EUA é manter a inteligência sob a espera mais apertada até que todos os americanos estejam fora de perigo. A publicação de detalhes das próximas greves em uma plataforma que poderia ser interceptada por agências de inteligência hostil e transmitida a unidades houthis era extremamente irresponsável.

Nesse caso, nenhum pilotos ou aviões dos EUA foi derrubado pelo incêndio antiaéreo. Mas a sorte deles pode não se manter no caso de um futuro como um lapso. E os poderes hostis agora têm um motivo ainda maior para monitorar as comunicações inseguras dos principais funcionários.

“É um nível de arrogância e incompetência que, francamente, é aterrorizante”, disse Kasie Hunt, do senador Mark Warner, ao “The Arena”. O principal democrata do Comitê Selecionado do Senado de Inteligência acrescentou: “Por que estou tão chateado é que isso coloca nossos caras e garotas em perigo”.

Uma agência de espionagem inimiga também pode ter usado essas informações para alertar os alvos para escapar. Tal é a inacessibilidade do Iêmen de que é difícil fazer julgamentos independentes sobre a alegação de Trump de que as operações militares dos EUA contra os houthis, que visam o transporte comercial no Mar Vermelho, são extremamente bem -sucedidos.

Os textos indiscreetos de Hegseth também apresentam riscos sérios de inteligência. Ele se gabou, por exemplo, que os EUA haviam retirado “o principal míssil” e que os EUA tinham identificação positiva do alvo entrando no prédio de sua namorada, que desmaiou após o ataque dos EUA. Esse conhecimento é valioso para sobreviver aos líderes houthis e pode levá -los a aumentar sua própria segurança. E enquanto Hegseth insistiu que “não havia fontes e métodos” divulgados, os rebeldes houthis agora sabem que os EUA têm grande visibilidade em movimentos granulares no Iêmen, através de vigilância por satélite ou transportado pelo ar ou de ativos de inteligência.

“(Houthis) sabem que provavelmente temos alguma inteligência humana no chão assistindo aquele apartamento”, disse o brigadeiro do exército americano Steven Anderson ao Jim Sciutto na CNN International. “Essa pessoa pode muito bem estar sendo torturada ou morta agora como resultado desse tópico.”

As consequências do bate -papo de sinal também ameaçam criar divisões nas principais agências de segurança nacional. Enquanto Trump e Hegseth argumentam que não há nada de errado na exposição potencial dos detalhes das operações militares em andamento, é improvável que um funcionário ou membro do Militar de nível inferior tenha uma clemência por comportamento semelhante. “Garanto -lhe que, se isso tivesse sido (a) major e capitão e jovens tenentes que estavam conversando e revelaram um monte de informações classificadas, eles seriam processados. Eles provavelmente perderiam suas comissões”, disse o almirante aposentado James Stavridis em “CNN News Central”.

A credibilidade de Hegseth está especialmente em questão, e seu voto em sua audiência de confirmação de que a verdadeira liderança estava agora retornando aos anéis militares dos EUA Hollow.

“A prestação de contas está chegando, porque todo mundo nesta sala sabe, se você é um espingarda e perde seu rifle, eles estão jogando o livro em você. Mas se você é um general que perde uma guerra, recebe uma promoção”, disse Hegseth, em uma audiência memorável por avisos pelos democratas que não tinha a experiência do trabalho. “Todo mundo do topo, do general mais sênior ao mais humilde privado, (nós) garantiremos que sejam tratados de maneira justa”.

Enquanto Hegseth não está responsabilizando -se, as chances de que ele ou qualquer outro funcionário enfrentem disciplina ou investigações externas pareçam pequenas. A Casa Branca instalou Trump Ultra-Loyalists no Departamento de Justiça e no FBI-agências que em uma administração normal podem investigar violações como o fio do sinal. Os funcionários independentes de vigilância conhecidos como inspetores gerais também foram demitidos por todo o governo. E os legisladores republicanos provaram detestar o submeter o governo Trump a uma supervisão séria.

Por enquanto, Trump está atrás de seus funcionários, incluindo Waltz e Hegseth. Fazer o contrário validaria oponentes políticos que dizem que ele escolheu assessores que não eram profundamente qualificados para seus empregos.

Leavitt disse na Fox News na terça -feira que “o presidente Trump absolutamente tem toda a confiança em sua equipe de segurança nacional”. Mas a história mostra que essas garantias valem pouco. O presidente apóia seus funcionários – até que ele não o faça. Os consultores de segurança nacional provaram ser especialmente vulneráveis: o presidente trabalhou em quatro nomeados permanentes no cargo em seu primeiro mandato. Em fevereiro de 2018, por exemplo, a então branca secretária de imprensa da Câmara, Sarah Sanders, foi questionada sobre a atitude de Trump em relação ao seu então consultor de segurança nacional HR McMaster. “Ele ainda tem confiança no general McMaster”, disse Sanders.

Um mês depois, McMaster se foi.