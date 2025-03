A Casa Branca fecha o estojo no sinal e fica por Waltz, com perguntas -chave ainda sem resposta

Washington

Quando Donald Trump selecionou Mike Waltz para servir como consultor de segurança nacional, a escolha foi amplamente vista como ganha-ganha: um veterano de combate com quatro estrelas de bronze traria seu julgamento para a Casa Branca e seu profundo distrito de Red Florida House estava seguro nas mãos republicanas.

Agora, ambas as suposições parecem muito menos certas, pois a Waltz luta para restaurar sua credibilidade dentro da ala oeste, depois de uma violação de segurança embaraçosa e os republicanos se esforçam para manter seu antigo assento em uma eleição especial na terça -feira, que permanecerá como um dos testes mais significativos da popularidade de Trump desde que assumiu o cargo.

Com perguntas ainda girando em torno da Valsa na segunda -feira, a Casa Branca procurou virar a página. A secretária de imprensa Karoline Leavitt disse que Trump se destaca à valsa e uma investigação foi fechada para a forma como o consultor de segurança nacional convidou o editor-chefe do Atlântico para conversar em um aplicativo de mensagens criptografado em que a equipe de Trump discutiu os planos militares de atacar o Iêmen.

“Como o presidente deixou muito claro, Mike Waltz continua sendo uma parte importante de sua equipe de segurança nacional”, disse Leavitt a repórteres. “Este caso foi fechado aqui na Casa Branca, no que diz respeito a nós. Houve medidas feitas para garantir que algo assim possa, obviamente, nunca acontecer novamente. Estamos avançando.”

Leavitt se recusou a elaborar quais medidas haviam sido tomadas e não disse se a revisão – prometida na semana passada pelo presidente, e também incluía o escritório do Conselho da Casa Branca e Elon Musk – lançou qualquer nova luz sobre como Jeffrey Goldberg foi convidado a se juntar ao bate -papo, onde o secretário de defesa Peteh Hereth divulgou uma operação altamente sensível a se juntar ao Houthi, em que o Secretário de Defesa rebeldou.

A decisão do presidente de manter a valsa a bordo – pelo menos, pelo menos – não significa que Waltz resolveu todas as perguntas em torno de um escândalo bizarro que até o presidente admitiu ser a maior “falha” do novo governo. O presidente e outros conselheiros foram reticentes para ceder a um escândalo, dizem pessoas familiarizadas com o assunto, particularmente envolvendo o Atlântico, uma revista que Trump detesta.

Enquanto ele subestimou publicamente o assunto, Trump ficou frustrado com o aparecimento de inaptidão por seus assessores e, em descrença, que Goldberg estaria se comunicando com qualquer pessoa em seu círculo interno.

Trump determinou o início da semana passada que não queria demitir ninguém por causa das mensagens, cauteloso ao parecer ceder à pressão externa. Mas isso não o impediu de questionar outros conselheiros e aliados sobre como proceder, disseram autoridades, incluindo se ele deveria demitir Waltz por adicionar Goldberg ao bate -papo por sinal discutindo planos de ataque no Iêmen.

O apoio público de Trump a Waltz foi mais efusivo na última terça -feira, quando ele disse a repórteres que acreditava que seu assessor estava “fazendo o seu melhor” e “continuará fazendo um bom trabalho” enquanto parou de culpá -lo pelo Snafu.

Na quarta -feira, ele parecia um pouco menos entusiasmado.

“Foi Mike, eu acho. Eu não sei”, disse ele a repórteres no Salão Oval.

Na quinta -feira, Trump continuava consultando membros seniores de seu governo sobre a sabedoria de manter a valsa na equipe.

Ele se reuniu com o vice -presidente JD Vance, Susie Wiles, chefe da Casa Branca, e Sergio Gor, chefe de pessoal presidencial, de acordo com pessoas familiarizadas com a reunião, relatadas pela primeira vez pelo Wall Street Journal. Ele também estava desabafando em conversas com aliados políticos que o antigo assento do Congresso da Flórida da Waltz se tornou uma corrida muito mais difícil para os republicanos do que o inicialmente esperado.

Demontar a valsa não provocaria outra batalha de confirmação controversa, algo que Trump e outros funcionários da Casa Branca estão ansiosos para ir além. A posição do consultor de segurança nacional, enquanto um dos mais poderosos do governo dos EUA, não exige aprovação do Senado. Trump defendeu firmemente Hegseth, que sobreviveu a uma batalha de confirmação em janeiro.

No entanto, quando uma nova semana começou, Trump permaneceu em não agitar sua equipe, apesar do ressentimento remanescente que ele expressou aos aliados sobre o que aconteceu.

Perguntas de longa data em torno da valsa no mundo Trump



Mas o presidente ainda não aprendeu a maior questão de todos: como o número de Goldberg acabou no telefone da Waltz. O próprio Waltz ofereceu explicações menos do que claras em público.

“De alguma forma, é sugado. Ele é sugado”, disse ele no Fox News na semana passada, em uma entrevista que Trump e outras autoridades seniores encontraram menos do que impressionantes.

O incidente do sinal foi, na mente de Trump, o primeiro passo em falso de seu segundo mandato, e marcou o que ele acredita ser uma abertura bem -sucedida de sua segunda administração que até agora evitou algumas das armadilhas de seu primeiro mandato.

Mesmo antes do episódio do sinal se desenrolar na semana passada, havia vozes na órbita de Trump questionar se Waltz era um lealista ideológico suficiente para servir no emprego de alto nível.

Anteriormente, ele serviu na administração do presidente George W. Bush e interrogou publicamente Trump antes das eleições de 2016, dizendo depois que Trump criticou o senador John McCain que “não serviu a este país por um dia em sua vida” e acusando -o de “se aconchegar a Putin”.

Antes de assumir seu papel na Casa Branca, Waltz também incentivou vocalmente a assistência americana para a Ucrânia, mesmo quando Trump e alguns de seus aliados questionaram seu valor para os Estados Unidos.

Além disso, houve perguntas sobre sua maneira na ala oeste, onde agora ele é um assessor de nível sênior e não um diretor, como estava em Capitol Hill.

A Waltz, 51, faz parte de um grande contingente dos floridianos nas principais fileiras da Casa Branca. Mas durante os dois primeiros meses do governo, Waltz esfregou alguns partidários de Trump da maneira errada, principalmente para visões de política externa hawkish, dizem pessoas familiarizadas com o assunto.

O ex -congressista também se levou com um senso de direito, na opinião de alguns assessores, e não como membro da equipe de segurança nacional. Os funcionários da Casa Branca contestaram qualquer caracterização, dizendo que todos os consultores e secretários de gabinete servem como prazer do presidente.

Waltz foi eleito para o Congresso em 2018 para preencher a sede do governador da Flórida, Ron DeSantis, e venceu a reeleição três vezes. Um guarda florestal do Exército, Waltz foi selecionado para servir nas forças especiais de Beret de Elite Green, marcando vários passeios ao Afeganistão, Oriente Médio e África.

Os consultores de segurança nacional não têm um histórico particularmente forte na ala oeste de Trump. Ele passou por quatro durante seu primeiro mandato: Michael Flynn, a quem disparou semanas depois de assumir o cargo em 2017 por mentir sobre seus contatos com a Rússia; HR McMaster, que saiu após diferenças na Síria e na Rússia; John Bolton, que Trump disparou após 17 meses (Bolton disse que saiu); e Robert O’Brien, que durou até o final do termo.

As repetidas contratações e baldes do principal assessor de segurança nacional-junto com o outro emprego do West Wing, Chefe do Estado

Trump procurou colocar o assunto para descansar neste fim de semana, dizendo que não havia discutido discussões sobre como demitir valsa ou qualquer outra pessoa envolvida no assunto.

“Não, eu nunca ouvi isso”, disse ele à NBC News. “E ninguém mais toma essa decisão, mas eu e eu nunca ouvi isso, e não deito pessoas por causa de notícias falsas e por causa de caçadas de bruxas.”