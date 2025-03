A Casa Branca puxa a indicação de embaixador da ONU de Stefanik em meio à preocupação com a maioria estreita da Casa Republicana

CNN

A Casa Branca na quinta -feira puxou a indicação do deputado Elise Stefanik para ser embaixadora dos EUA nas Nações Unidas em meio a preocupações com margens pequenas na Câmara dos Deputados dos EUA.

O presidente Donald Trump declarou que estava retirando a indicação, que já havia definhado por meses, para ajudar a preservar a maioria das barbears do Partido Republicano-crítico, disse ele, para promulgar sua agenda.

O presidente também disse que não queria “se arriscar” no assento aberto de Stefanik, no norte de Nova York, que favoreceu fortemente os republicanos.

“As pessoas amam Elise e, com ela, não temos nada com que nos preocupar no dia da eleição. Há outros que podem fazer um bom trabalho nas Nações Unidas. Portanto, Elise permanecerá no Congresso, se juntará à equipe de liderança da Câmara e continuará lutando pelo nosso incrível povo americano”, escreveu o presidente sobre sua plataforma social de verdade.

A decisão surpreendeu alguns membros da liderança do Partido Republicano da Câmara, bem como membros da delegação de Nova York, que estavam profundamente em conversas sobre essa eleição especial, de acordo com várias pessoas familiarizadas com a decisão.

Stefanik – que já havia subido para o posto de número 3 republicano – perdeu seu cargo de liderança no ano passado para se juntar ao gabinete de Trump.

Enquanto ela assumiu o 119º Congresso, ela teve um pessoal de ossos nus e nenhum papel importante em nenhum comitês da Câmara.

Em um comunicado, o presidente Mike Johnson agradeceu a Stefanik por concordar em permanecer em casa e prometeu criar um novo lugar para ela em sua equipe de liderança.

“É conhecido os republicanos com a maioria da casa de barbear, e o acordo de Elise em retirar sua indicação nos permitirá manter um dos membros mais difíceis e resolutos de nossa conferência para ajudar a impulsionar as primeiras políticas do Presidente Trump do presidente Trump”, escreveu Johnson. “Vou convidá -la a retornar à mesa de liderança imediatamente.”

Questionado sobre a decisão da Casa Branca de puxar a indicação por causa de margens apertadas na casa, a senadora do Partido Republicano Lisa Murkowski disse: “Eles apenas perceberam isso agora?”

O presidente do Senado, Jim Risch, disse na quinta -feira que foi informado que a indicação de Stefanik seria retirada pela Casa Branca.

Trump anunciou que havia escolhido Stefanik, uma congressista de Nova York e aliada de longa data, como sua escolha para o papel do gabinete dias após as eleições de novembro de 2024.

A estreita maioria criou rotineiramente dores de cabeça para Johnson ao trazer projetos de lei para o chão e representa uma ameaça aos planos do Partido Republicano do Congresso para aprovar um pacote abrangente focado em cortes de impostos que poderiam ser a conquista legislativa de Trump – se os republicanos puderem permanecer unificados para aprová -lo sem apoio dos democratas.

Atualmente, os republicanos ocupam 218 cadeiras nos 213 dos democratas e há quatro vagas. Sob o colapso atual, os republicanos só podem se dar ao luxo de ter duas deserções e ainda aprovar um projeto de lei em uma votação da linha do partido.

Existem duas eleições especiais marcadas para a terça -feira para preencher assentos vagos anteriormente ocupados pelos republicanos, mas mesmo após essas eleições, a maioria do Partido Republicano permanecerá estreita.

Essa manchete e história foram atualizadas com desenvolvimentos adicionais.

Manu Raju da CNN, Ted Barrett, Alayna Treene e Kit Maher contribuíram para este relatório.