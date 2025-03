O Diddy O julgamento pode começar e terminar com a deliberação do júri, porque a composição do júri poderia determinar que o resto de sua vida na prisão ou se livre.

Dr. PhilUm ex -consultor do júri que planejou OprahA grande vitória no julgamento por carne bovina do Texas, diz que é fundamental encontrar jurados de SMED aberto, e não é tão simples quanto perguntar se o Sesking se faz com que eles se abrem. Uma maneira de erradicar isso … perguntando aos jurados em potencial se eles já tiveram uma posição forte e depois mudaram de idéia.