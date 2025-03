A estrela de ‘Full House’, Dave Coulier, declarou o câncer livre

A estrela da “Casa Full” foi declarada câncer após ser diagnosticada em outubro de 2024 com linfoma não-Hodgkin do estágio 3.

Dave completou seus tratamentos de quimioterapia em fevereiro, de acordo com uma nova entrevista publicada na segunda -feira em Parade.

Candace Cameron Bure Que estrelou ao lado de Dave em “Full House”, comemorou sua recuperação em um post de mídia social … compartilhando fotos de juntos no set nos anos 90 e mais tarde na vida.

O co -marinho de Dave diz … “Dave é livre de câncer !!!! Junte -se a mim para comemorar esta notícia incrível – vamos dar um banho com todo o amor do mundo!