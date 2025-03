A estrela de Rizin, Chihiro Suzuki

Chihiro Suzuki marcou a maior vitória de sua carreira quando eliminou o campeão do Bellator Patricio Pitbull em uma partida sem título em julho de 2023, e ele espera se tornar mais popular à medida que o brasileiro sobe o ranking no UFC.

Um ex-campeão de duas divisões em Bellator, que conquistou uma vitória sobre o inimigo de Suzuki, Kleber Koike, no Japão, Pitbull inicia um novo capítulo em sua carreira em 12 de abril, quando ele enfrenta Yair Rodriguez em que pode acabar com o título de renúncia, no UFC 314. Futuro bem -sucedido para Pitbull no UFC.

“Acho que ele vai se sair muito bem”, disse Suzuki ao MMA lutando por um intérprete. “Ele terá muito sucesso no UFC. Quero dizer, ele tem credenciais tremendas e tem grandes realizações. Ele é campeão de duas divisões, e ele fez tudo. Naquela noite, eu o venci, mas eu estava melhor naquela noite naquela época. Eu tenho certeza que ele terá sucesso.”

Suzuki teve uma ótima corrida tão longe dentro do anel Rizin, indo 8-2 com um sem-contest e o título acaba sobre Masanori Kanehara e Vugar Karamov.

“Obviamente, quanto mais Pitbull vence, acho natural que meu estoque suba”, disse Suzuki. “Quanto mais ele vence no grande palco, mais valor eu me torno. Acho que é simplesmente normal. Isso não é apenas o MMA, e isso é em todo esporte competitivo, por isso é natural que isso aconteça. Espero que isso aconteça. E um dia, se ele se tornar o campeão por lá, acho que mereço obter essa remanescente.

Rizin viu lutadores dar o salto para o UFC no passado, com Kai Asakura desafiando Alexandre Pantoja para o ouro do peso -mosca do UFC em 2024. Kyoji Horiguchi é rumores de que o Future the Futer the Promotion, e Suzuki, todos os que se envolverão na porta.

“Acho que tudo depende dos fãs de Rizin”, disse Suzuki. “Se os fãs de Rizin querem me enviar para o UFC e me ver desafio ao UFC, definitivamente vou considerar isso. Mas agora, se os fãs de Rizin dizem: ‘Ei, não queremos ver você,’ se eles querem continuar me vendo lutar em Rizin, é isso que vou fazer.

Suzuki continua focada em sua próxima luta com Dautbek em Kagawa e prevê um acabamento nocaute da primeira rodada.

“Tenho confiança porque já fiz isso antes”, disse Suzuki. “Já nocauteei um campeão mundial antes, já nocauteie Pitbull, e isso é muito convincente para mim. Fiz algo que muitas pessoas não poderiam fazer, então é daí que minha confiança vem. Já fiz isso uma vez, sei que posso fazê -lo novamente.”

Suzuki perdeu sua luta mais recente em uma emocionante guerra de três rodadas, defendendo seu cinto de 145 libras contra Koike em dezembro passado. Ele disse que “aprendeu a profundidade sobre o jogo de chão” com essa luta. Para se tornar um artista marcial misto completo, a estrela japonesa deu um passo adiante e estendeu a mão para Koike para treinar em sua equipe no Japão, ao lado de Koike e Roberto Satoshi.

“Senti que, para vencer esse novo campeão, que é Kleber, preciso aprender com ele”, disse Suzuki. “Eu preciso aprender com o campeão para vencer o campeão. Esse foi o meu pensamento imediato. E para simplificar, não perdi tanto tempo. Então foi simples pensar que não perdi, realmente quero recuperar essa perda e preciso melhorar. E a melhor maneira de melhorar é aprender com a pessoa que me derrotou.

“Eu queria melhorar. E a melhor maneira de melhorar é aprender com a pessoa que acabou de me derrotar. Obviamente, ele conhece minhas fraquezas e capitalizou minhas fraquezas, então aprender com ele pensei que seria a melhor maneira de levar meu jogo para o próximo nível”.

Suzuki não descarta perseguindo uma partida de trilogia com Koike um dia, mas somente depois que eles expulsaram “Invasores Internacionais” da lista de pesos penas de Rizin.

“No começo, eu não tinha absolutamente nenhuma preocupação sobre[lutarentresidepoisdetreinarjuntos”disseSuzuki“Euiaentrarláeuiaaprendercomeleeacabouvencê-loMascomoconseguimostreinarmeuspensamentosmudaramPareciamaiscomoseeunãoquisesselutarcomeleamenosquesejaabsolutamentenecessárioObviamenteissovaimelevarmaisalgumaslutasparalutarcomeleeeudefinitivamentelutareicomeleeeudefinitivamentelutareicomeleeudefinitivamentelutareicomeleeudefinitivamentelutarei[fightingeachotheraftertrainingtogether”Suzukisaid“IwasgoingtogointhereIwasgoingtolearnfromhimandeventuallybeathimButaswegottotraintogethermythoughtshavekindofchangedItfeltmorelikeIdidn’twanttofighthimunlessit’sabsolutelynecessaryObviouslyit’sgoingtotakemeafewmorefightsinordertogetthattitleshotandifKleberstillremainschampionatthetimeandifIhavetofighthimI’lldefinitelyfighthim

“Mas agora, enquanto treinamos juntos, meio que ligamos”, continuou ele. “Temos como um objetivo comum em que a divisão de penas de Rizin está sendo invadida por um monte de lutadores internacionais, e todos são difíceis e todos são muito fortes, então acho que chegamos a um objetivo comum em que vamos lutá -lo, que não vamos lutar, mas que você não lutaremos, mas ainda assim, que você quer, se você lutamos, mas ainda que você lutamos, mas ainda assim, que você não lutaremos, se os que lutamos. para lutar com ele agora.

“If that’s the case, if we have to fight when the time comes, I think we’ll be able to show the beauty aspect of real sports, the sportsmanship aspect. We can fight with full-on respect and trade skills as martial artists. These days in MMA, it’s all about trash talking and bad blood and controversy and all that kind of stuff, but I think there’s a different side to MMA that we can show. I think when that time comes for me to fight Kleber, I think we’ll be able to fight and Mostre a beleza do esporte real. ”