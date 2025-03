A ex-GF de Tiger Woods, Rachel Uchitel, engajada para o empresário Dan Donovan

Rachel Uchitel Pendência, Tiger Woods Ex-Girlfried, está oficialmente fora do mercado-agora envolvido com o empresário Dan Donovan Depois de um romance de 8 meses!

Uchitel diz à TMZ que ela se sente sortuda por ser amada por um homem tão incrível … e a felicidade é clara no post, ele após sexta -feira, onde ela passa fotos de fotos de sua proposta romântica à beira -mar – completa com um beijo!

Rachel também mostra o enorme anel de corte quadrado de 10,25 quilates. Disseram -nos que a proposta ocorreu no Rosewood Miramar Beach Hotel de Santa Barbara ao pôr do sol na varanda.

Fontes próximas ao casal nos dizem que, enquanto eles pessoalmente há 8 meses, eles realmente se aproximam on -line, combinando com o aplicativo de namoro Bumble 3 anos antes.

Dan verifica claramente todas as caixas do amor de Rachel pelas coisas mais delicadas da vida – ele é o fundador de várias empresas … incluindo o Stratoscópio, um negócio de consultoria de segurança.

Rachel está claramente encontrada e felizes agora, mas todos sabemos que a introdução dela no centro das atenções foi tudo menos suave-ela é infame para seus assuntos de 2009 com seu 2009 Elin Nordegren Para.

Obviamente, as coisas com Elin não deram certo, mas não se preocupe com o Tiger – ele Revelado apenas na semana passada Ele está em um relacionamento serouous com Vanessa Trump!!