A juíza Sonia Sotomayor diz que está preocupada com os padrões declinantes e normas quebradas

A juíza Sonia Sotomayor, a liberal mais sênior do Supremo Tribunal, defendeu um judiciário “sem medo independente” durante as observações na sexta -feira, dizendo a uma audiência em Washington que ela está preocupada com os “padrões que estão sendo alterados”.

“Uma das coisas que incomoda tantos agora são muitos dos padrões que estão sendo mudados … foram as normas que governavam os funcionários do que era certo e errado”, disse Sotomayor a uma audiência da Universidade de Georgetown.

“Quando as normas são quebradas, você está sacudindo parte da base do estado de direito”, acrescentou.

Sotomayor não mencionou diretamente o presidente Donald Trump, que junto com seus aliados flertaram com as ordens judiciais que o impediram temporariamente de fazer cumprir algumas de suas ações executivas. Mas Sotomayor, que foi nomeado para o banco pelo presidente Barack Obama em 2009, ficou claro que estava falando sobre eventos atuais.

“O fato de alguns de nossos líderes públicos serem advogados defendendo ou fazendo declarações contestando o estado de direito me diz que fundamentalmente nossas escolas de direito estão falhando”, disse ela.

“Depois que perdemos nossas normas comuns, perdemos completamente a religião da lei”, disse ela.

As observações de Sotomayor chegaram a horas depois que o governo Trump entrou com seu último apelo de emergência ao Supremo Tribunal, pedindo aos juízes que deixassem temporariamente fazer a Lei dos Inimigos Alienígenos para deportar rapidamente certos imigrantes. Nesse caso, o juiz distrital dos EUA, James Boasberg, está investigando se o governo violou sua ordem de interromper temporariamente as deportações sob a autoridade de guerra.

Os membros do Supremo Tribunal evitaram discutir Trump e o turbilhão legal que seguiu suas primeiras semanas no cargo. Mas o juiz John Roberts, no início deste mês, voltou a Trump em uma declaração rara e curta em meio a ameaças de juízes impeachment que decidiram contra a Casa Branca.

““Por mais de dois séculos, foi estabelecido que o impeachment não é uma resposta apropriada à discordância sobre uma decisão judicial “, disse Roberts, membro da ala conservadora do Tribunal, em comunicado:” O processo normal de revisão de apelação existe para esse fim “.

Sotomayor ofereceu observações mais sutis em fevereiro, dizendo a uma audiência em Miami que ela tinha fé que o sistema judicial suportará ataques.

“Decisões judiciais permanecem”, disse ela. “Se uma pessoa em particular escolhe cumprir ou não, isso não muda a base de que ainda é uma ordem judicial que alguém respeitará em algum momento”.

“Essa é a fé que tenho em nosso sistema”, disse ela.