A Justiça da Catalunha absolveu Dani Alves por sua condenação de estupro

O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) O jogador de futebol Dani Alves absolveu nesta sexta -feira, revogando a sentença de quatro anos e meio de prisão que o público de Barcelona imposto pelo estupro de uma jovem no Sutton Disco naquela cidade, em dezembro de 2022.

Em sua sentença, a câmara civil e criminal do TSJC estima por unanimidade o recurso apresentado pela defesa do jogador brasileiro do FC Barcelona e o absolve de agressão sexual, considerando que Os testes praticados no julgamento não permitem “superar os padrões exigidos pela presunção de inocência”.

Alves estava em detenção pré -julgamento por catorze meses e foi lançada provisoriamente em março do ano passadodepois de depositar uma fiança de um milhão de euros (1,07 milhão de dólares), uma vez que o público do Barcelona o condenou por um crime de agressão sexual.