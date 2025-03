A Louisiana está “cansada” de lutar por seus mapas do Congresso. A Suprema Corte revisará seus distritos de qualquer maneira.

CNN

–



A Suprema Corte ouvirá argumentos na segunda-feira em uma batalha legal e confusa sobre os distritos do congresso da Louisiana que poderiam ter implicações em todo o país para como os estados consideram raça enquanto desenham novas linhas.

E, dada a estreita maioria do Partido Republicano, a decisão do Supremo Tribunal pode ser um fator que ajuda a decidir o controle da Câmara dos Deputados após a eleição de 2026.

O briefing do estado na Suprema Corte escorre com exasperação: a Louisiana foi, a princípio, exigida por um tribunal federal em 2022 para criar uma segunda maioria no distrito negro a partir do total de distritos do estado. Um grupo de “eleitores americanos não africanos” auto-afratados em 2024, alegando que o estado violou a Constituição ao confiar demais na raça para atender às demandas do primeiro tribunal.

“A Louisiana está cansada”, disseram autoridades estaduais ao Supremo Tribunal em dezembro. “No meio desta década, nem a Louisiana nem seus cidadãos sabem que mapa do Congresso eles podem chamar de lar.”

O caso, Louisiana v. Callais, apresenta uma série de perguntas importantes que lidam com raça e redistribuição. A Lei de Direitos de Voto de Referência de 1965 exige que os estados não diluem o poder dos eleitores minoritários, uma resposta a décadas de esforços de guerra pós-civil-particularmente no sul-para limitar o poder político dos afro-americanos.

E, no entanto, a cláusula de proteção igual exige que um estado não possa desenhar um mapa com base na raça, mesmo que esses esforços tenham destinado a garantir a conformidade com a lei federal.

Devido a essa tensão inerente, a Suprema Corte tendia a dar algum “espaço para respirar” aos estados ao desenhar seus mapas. A questão central do caso é exatamente o quanto os legisladores estaduais da sala devem ter.

As autoridades da Louisiana sugeriram que a Suprema Corte possa querer usar o caso para tirar os tribunais federais do negócio de decidir completamente os gerrymanders raciais, assim como retirou -se de brigas sobre gerrymanders políticas em uma decisão de 2019. Mas um grupo de demandantes negros que desafiaram o mapa original do estado são, compreensivelmente, opostos a essa idéia, porque limitaria severamente sua capacidade de desafiar mapas discriminatórios futuros.

“Não ficaríamos satisfeitos com esse resultado”, disse Sarah Brannon, vice -diretora do projeto de direitos de voto da American Liberties Union, que representa os demandantes minoritários que processaram inicialmente. “Isso estabeleceria um precedente muito ruim daqui para frente e tornaria muito difícil para os grupos de direitos civis, os eleitores minoritários trazem reivindicações no futuro”.

A Suprema Corte, nos últimos anos, lentamente se afastou do poder da Lei dos Direitos de Votação. Mas em uma decisão impressionante em 2023, o tribunal parecia reforçar uma provisão importante do VRA, ordenando que o Alabama redesenhe seu mapa para permitir um distrito de maioria negra adicional. O juiz John Roberts, um conservador, escreveu a opinião de uma maioria de 5 a 4, do lado dos três liberais do tribunal. Outro conservador, o juiz Brett Kavanaugh, concordou com as principais partes da participação.