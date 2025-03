A missão militar da fronteira sul de Trump custou mais de US $ 300 milhões nas primeiras 6 semanas

CNN

A principal missão militar do governo Trump na fronteira sul focada na redução de fluxos de imigração e drogas já custou aos contribuintes mais de US $ 300 milhões, de acordo com fontes informadas sobre dados do Controlador do Departamento de Defesa – mesmo quando o governo prometeu cortar o tamanho do governo e cortar 8 % do orçamento do departamento.

Apenas no primeiro mês, o Pentágono gastou cerca de US $ 250 milhões, uma fonte informada sobre o custo e duas outras pessoas familiarizadas com o assunto disseram à CNN, incluindo vôos de deportação em aeronaves militares dos EUA, a implantação de milhares de tropas adicionais e a expansão de instalações de detenção na Baía de Guantanamo.

Em 12 de março, gastou US $ 328 milhões. O controlador do Departamento de Defesa informou os legisladores sobre os custos no início deste mês, disseram todas as fontes.

“Vimos isso e éramos como Woah – isso é alto”, disse uma autoridade de defesa.

Se os gastos continuarem no mesmo ritmo – e parece proposto com a adição de dois navios de guerra à região e aos funcionários da administração que prometem expandir operações – isso colocaria os militares no caminho de gastar mais de US $ 2 bilhões no primeiro ano de operações.

“Eles estão bêbados [Overseas Contingency Operations] Dinheiro ”, disse outro funcionário, referindo -se ao financiamento reservado para operações militares que não fazem parte do orçamento base.

O custo da operação militar, não relatado anteriormente, ressalta a determinação do governo Trump de se mover o mais rápido possível de mudar a aplicação da fronteira sul dos EUA – tradicionalmente uma função de aplicação da lei doméstica – para uma missão militar.

O custo total da operação em todo o governo federal permanece incerto. Esses números não incluem dinheiro gasto pelo Departamento de Segurança Interna, a comunidade de inteligência e outras agências que também aumentaram os ativos do governo para a fronteira, onde o presidente Donald Trump declarou uma emergência nacional.

O governo vê os custos crescentes – que por enquanto devem ser transferidos de outros programas do governo porque o Congresso não direcionou novo financiamento para a fronteira – conforme necessário para combater o que Trump chamou de “invasão” de migrantes e fentanil.

Sob Trump, a comunidade de inteligência, pela primeira vez, listou os cartéis como a primeira ameaça que o país enfrenta em sua revisão anual de ameaças. E o secretário de Defesa Pete Hegseth, em um memorando descrevendo suas prioridades para o Pentágono, rotulou a defesa da pátria dos EUA da “migração em massa ilegal, tráfico de narcóticos, contrabando e tráfico de humanos” como a “principal prioridade” dos militares.

Os críticos argumentam que o governo Trump está inflando a natureza da ameaça em relação a outras prioridades – como combater a China e a Rússia ou combater o terrorismo – e que afastar os ativos militares desses esforços arrisque a segurança nacional.

Embora o Departamento de Segurança Interna tenha procurado há anos o Pentágono em busca de assistência em tempos de crise nas fronteiras, o último aumento também vem no cenário de muito poucas travessias de fronteira. Os cruzamentos de migrantes declinaram drasticamente após uma ação executiva do ex -presidente Joe Biden no verão passado, que prendeu asilo. Eles continuaram a despencar, com apenas algumas centenas de pessoas atravessando ilegalmente a fronteira EUA-México diariamente, de acordo com autoridades de segurança interna.

Dentro dos comandos militares responsáveis ​​por realizar a estratégia de Trump, as autoridades dizem que a missão de balão geralmente está lançando recursos de defesa caros em problemas que já tinham soluções de aplicação da lei ou não eram um problema para começar.

Várias iniciativas de alto perfil já foram reduzidas, porque eram muito caras para que os militares as façam ou porque não eram necessários em primeiro lugar.

“Eles nem estão construindo um plano. É quase, tipo, eles estão tipo, aqui estão mais brinquedos. Vá fazer alguma coisa”, disse o segundo funcionário da defesa.

As autoridades de defesa disseram que os custos só devem aumentar, à medida que o Pentágono tenta executar a diretiva de Hegseth para tornar a fronteira a “principal prioridade”, potencialmente colocá -los além do gasto no primeiro governo de Trump, quando os gastos anuais em atividades militares na fronteira teriam custado entre US $ 1 bilhão e US $ 2 bilhões. ​

Em 1º de março, havia cerca de 9.000 tropas de serviço ativo na fronteira, de acordo com o Comando do Norte dos EUA. Um segundo funcionário da defesa disse que as tropas estão construindo principalmente barricadas, colocando arame de concertos e geralmente “apenas parado”.

Os militares dos EUA passaram na semana passada dois navios de guerra para patrulhar perto da fronteira, o que aumentará significativamente os custos. E aumentou os vôos de vigilância na fronteira e no espaço aéreo internacional em torno da Península de Baja a partir de fevereiro.

O governo também está considerando um plano para que o comando do norte assuma o comando de uma faixa de território ao longo da fronteira, designando -o como uma instalação militar, de acordo com uma fonte familiarizada com o planejamento.

Os migrantes que atravessam nessa área seriam colocados em “segurando” para invadir uma propriedade militar, até que o Departamento de Segurança Interna pudesse chegar para buscá -los e deportar – colocando os militares na posição de detiver efetivamente os migrantes, algo que é tradicionalmente uma função de aplicação da lei. Os militares são proibidos de realizar a aplicação da lei doméstica sob a Lei de Posse comitatus de 1878, mas descrevendo a zona como uma área de “holding”, o DOD poderia contornar a lei.

Enquanto isso, vários esforços iniciais cuspiram.

Os vôos de deportação militar diminuíram a velocidade, porque o Departamento de Segurança Interna não precisava de C-17 grandes e caros para ajudar a transportar migrantes, disseram vários funcionários. Apenas um vôo militar por semana está decolando em média, segurando um punhado de migrantes.

E a base naval dos EUA em Guantánamo Bay, Cuba – que Hegseth, em janeiro, elogiou como um “lugar perfeito” para manter até 30.000 migrantes – está quase vazio. Uma parcela significativa das 900 soldados surgiu lá no mês passado para lidar com um influxo de deportados em breve, poderá ser enviado para casa, disseram autoridades.

As implantações para a fronteira são “claramente mais sobre óptica”, disse um funcionário de defesa.

Priscilla Alvarez da CNN e Angelica Franganillo Diaz contribuíram para esta história.