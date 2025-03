A Ordem Executiva de Trump aumenta a prova dos requisitos de cidadania para votar nas eleições federais

CNN

O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva na terça -feira, buscando aumentar a prova dos requisitos de cidadania para o registro de eleitores, que os críticos dizem que poderiam privar os eleitores pobres e mais velhos que não têm fácil acesso a documentos de cidadania, como passaportes ou certidões de nascimento.

Os legisladores estaduais republicanos há muito procuram exigir esses documentos para o registro de eleitores, mas um grande obstáculo tem sido uma decisão da Suprema Corte que exige que os estados aceitem, pelo menos para as eleições federais, o formulário de registro de eleitores genéricos oferecido pela Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, que atualmente não requer documentos que comprovam a cidadania.

A Ordem de Trump instrui a EAC a adicionar o requisito e reter financiamento eleitoral de estados que não aplicam o requisito para os eleitores que usam o formulário federal se registrarem. Atualmente, a EAC é composta por dois nomeados democratas e dois republicanos.

“A Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA está revisando cuidadosamente a ordem executiva do presidente e determinando os próximos passos para melhorar a integridade do registro de eleitores e as eleições estaduais e federais”, disse o presidente da EAC, Donald Palmer, em comunicado. “Também prevemos consultar os funcionários das eleições estaduais e locais”.

A ordem também instrui o Departamento de Segurança Interna a trabalhar com a eficiência do Departamento de Governo de Elon Musk para revisar os rolos de eleitores estaduais em um esforço para identificar nacionais estrangeiros nos rolos e entregar essa lista às autoridades estaduais e locais encarregadas de gerenciar eleições.

É provável que a diretiva aumente os alarmes entre os defensores dos direitos de voto que argumentaram que os bancos de dados de imigração do DHS não estão equipados para vertir rolos de eleitores sem os corrimãos adequados, pois representam o risco de identificar cidadãos naturalizados para expurgos.

A ordem Facilita mudanças potencialmente amplas nas práticas eleitorais há muito procuradas pelos conservadores, ao mesmo tempo em que capitalizam as falsas reivindicações de Trump de fraude generalizada nas eleições de 2020. O impacto da ordem não será totalmente claro até que seja implementado, e partes dela podem ser desafiadas no tribunal.

As eleições são realizadas por autoridades estaduais e locais, com o governo federal desempenhando apenas um papel limitado. Mas a ordem de Trump usa uma série de ferramentas, incluindo a ameaça de retenção de financiamento federal, para promover mudanças nas políticas eleitorais que os republicanos dizem que tornará as eleições mais seguras. Seus oponentes contrariam essas mudanças criam obstáculos desnecessários para os eleitores legítimos.

Em uma postagem no blog, Richard Hasen, especialista em direito eleitoral da Universidade da Califórnia, Los Angeles, chamou a ordem de Trump de “uma captura de poder executiva” com o potencial de privar milhões de eleitores. “O objetivo aqui é a supressão dos eleitores, pura e simples”, escreveu ele.

“A ordem executiva de Trump é ilegal. Isso impediria que os americanos elegíveis exercitem seu direito sagrado de votar”, disse a secretária de Estado do Colorado, Jena Griswold, uma democrata, em comunicado. “O governo Trump está armando o governo federal e tentando dificultar a luta dos eleitores nas urnas”.

A ordem foi recebida por grupos conservadores, incluindo a Heritage Foundation. “O presidente Trump está finalmente tomando as medidas necessárias para colocar os recursos de agências federais como os departamentos de Segurança Interna e Justiça para trabalhar para ajudar os estados, em vez de tentar dificultar seus esforços para reformar nosso processo de eleição”, disse Hans von Spakovsky, gerente do Iniciativo de Reforma da Lei Eleitoral do Heritage.

O pedido também facilita para o acesso aos estados tais bancos de dados federais para suas próprias atividades de manutenção de lista.

Trump também está ordenando que seu procurador -geral tome “ação de execução” contra os estados que aceitam cédulas de correio que chegam após o dia das eleições. Aproximadamente 20 estados, incluindo alguns estados do campo de batalha, atualmente o fazem, e a prática foi alvo de litígios do Partido Republicano na preparação para as eleições de 2024, mesmo que muitos desses estados exigissem um pós-marca que confirma que as cédulas estavam no correio por dia das eleições.

Fredreka Schouten, da CNN, contribuiu para este relatório.