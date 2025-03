A participação de Rick Pitino no jogo do filho ofuscado por fã peituda

Rick Pitino Fez a viagem a Cleveland para ser um papai de apoio para seu filho Richard O confronto no torneio da NCAA … mas um momento emocionante foi descarrilado por um outro outro na multidão.

A idade de 72 anos tinha sorrisos quando se levantou torcendo pelo Novo México Lobos no teste deles com o No. 2 classificados em Michigan Spartans na rodada de 32 … Whick foi legal para se ver, especialmente depois de O esquadrão de John foi elevado pelo Arkansas um dia antes.