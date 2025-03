A política do escândalo de bate -papo do Iêmen está obscurecendo as principais mudanças de política externa

CNN

–



A Casa Branca mudou de inércia atordoada sobre seu escândalo de bate-papo no grupo do Iêmen para seus ataques brutais regulares de traição de verdade aos seus críticos e uma defesa perene-que o presidente Donald Trump é vítima de uma caça às bruxas.

Sua resposta ao espetáculo embaraçoso revelado pelo jornalista Atlantic Jeffrey Goldberg agarrou Washington na terça -feira. Um tom cada vez mais agressivo e a falta de demissões entre as principais autoridades de segurança nacional sugeriram que o plano não é dar uma polegada e transformar a tempestade em outro exemplo da capacidade da Segunda Presidência de Trump de desafiar as restrições que normalmente se aplicam.

Em uma nação dividida, dificilmente se fixou em ataques aéreos nos militantes houthis apoiados pelo Irã, e como a mídia conservadora e os legisladores do Partido Republicano executam interferência, o impacto político do furor pode ser mínimo.

Mas a substância do bate -papo em grupo, seu impacto na reputação dos principais assessores de segurança nacional de Trump e vários desenvolvimentos importantes na política externa dos EUA que estão se desenrolando à medida que se desenrola oferecem informações importantes sobre como o governo vê o mundo e como ele exercerá o poder americano.

Trump está esticando a aliança do Atlântico ao ponto de ruptura; Ele quer acabar com a guerra da Ucrânia e trazer paz e realinhamento geopolítico para o Oriente Médio; Ele pretende combater a superpotência da China; E ele está ameaçando a expansão territorial no hemisfério ocidental. Mas sua equipe de política externa de crack aparentemente não sabia o suficiente para não discutir detalhes sensíveis e até operacionais de ataques militares em seus dispositivos móveis, que são vulneráveis ​​a agências de inteligência estrangeiras. Trump priorizou uma aparência telegênica e ultra-loyalty sobre experiência em suas escolhas de gabinete. E isso não parece ser o tipo de tripulação com o aptidão para neutralizar crises mundiais.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, encontrou os bate-papos publicados, como seria de esperar uma âncora de TV com experiência de segurança nacional de nível superior desprezível. Seu orgulho de que “estamos atualmente limpos no OPSEC (segurança operacional)” é agora uma metáfora se encolhendo para sua verde em seu novo emprego. E uma rodada pós-ataque de emojis de punho cerrada e a auto-congratulação da equipe no aplicativo de sinal parecia mais apropriada para estudantes do ensino médio do que os agentes de segurança nacional endurecidos.

A posição do consultor de segurança nacional Mike Waltz, que teria acrescentado o editor-chefe do Atlântico Goldberg ao bate-papo, pode ter sido irremediavelmente danificado. Waltz, uma boina verde decorada, aparece em seus livros como um sério pensador de segurança nacional que nos aprecia, graças à missão especialmente colaborativa de sua unidade de forças especiais e experiências de campo de batalha. Sua seleção de Trump foi recebida pela comunidade de política externa em Washington com algum alívio.

O presidente pode ter elogiado calorosamente na terça -feira, mas ele é notoriamente inconstante com os principais subordinados. Caracteristicamente, Trump usou o constrangimento de Waltz para extrair uma demonstração pública de lealdade e adulação – no molde de líderes autoritários implacáveis ​​que ele mais admira. “Há muitos jornalistas nesta cidade que fizeram grandes nomes para inventar mentiras sobre esse presidente – seja a ‘farsa da Rússia’ ou inventar mentiras sobre famílias de estrelas de ouro”, disse Waltz na câmera.

O diretor de comunicações da Casa Branca de Trump também lançou um ataque a Goldberg – embora a publicação seletiva de detalhes sensíveis do jornalista tenha mostrado mais circunspecção do que os assessores de segurança nacional de Trump. Steven Cheung alertou para X de uma “indignação por farsa de sinal” e uma “caça às bruxas”, alegando uma conspiração da “comunidade de estabelecimento” da segurança nacional determinada a derrubar Trump.

Os líderes europeus assumiram a dica dos dois primeiros meses do novo governo Trump de que a Aliança Transatlântica acabou – pelo menos em comparação com o vínculo inabalável entre os Estados Unidos e o continente por 80 anos. O vitríolo privado mostrado a nós aliados no bate -papo de sinal quando as autoridades pensaram que não podiam ser ouvidas sugere que a violação é ainda mais séria do que parecia.

“Eu odeio resgatar a Europa novamente”, escreveu JD Vance. O desdém do vice -presidente de aliados transatlânticos brilhou no zelo que ele trouxe ao seu discurso que laceria sua cultura política na Conferência de Segurança de Munique no mês passado. E ele provavelmente os irritará novamente nesta semana, depois de anunciar que se juntará a sua esposa Usha em uma viagem à Groenlândia – que Trump promete um anexo.

No bate -papo em grupo, Hegseth procura se agradar com o vice -presidente, dizendo que acha que o freela -carregado europeu é “patético”. E um membro do bate -papo identificado como “SM” – presumivelmente, o principal conselheiro de Trump Stephen Miller – fala sobre forçar a Europa a “remunerar” os EUA pelo custo de greves contra rebeldes houthi no Iêmen. Parece ser uma referência à visão da Casa Branca que reabrir as faixas de transporte no Mar Vermelho beneficiariam mais a economia da Europa do que a da América.

Isso pode ser verdade, mas exigir que os aliados paguem por ataques aéreos sobre os quais não foram consultados é uma maneira bizarra de conduzir a política externa, mesmo para uma administração tão transacional quanto esta. E Washington mal está agindo contra os houthis do Iêmen, fora do altruísmo para a Europa-está enviando uma mensagem aos patrocinadores dos militantes no Irã e para proteger Israel.

O principal argumento da Europa dos bate -papos é que a antipatia em relação ao continente é muito mais profunda do que as obsessões de Trump com os gastos da OTAN e os déficits comerciais. Funcionários com o ouvido do presidente são mais hostis do que ele.

O tumulto em Washington sobre o bate -papo do grupo distraiu a atenção dos escassos sugestões das negociações do governo na Arábia Saudita que visam acabar com a guerra da Ucrânia. A Casa Branca destacou o que alegou ser um acordo envolvendo a Rússia e a Ucrânia para “eliminar” o uso da força no Mar Negro. Mas Moscou impôs condições proibitivas, incluindo o levantamento de restrições ao acesso ao mercado para exportações e meio -fio agrícola e de fertilizantes em seus bancos.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de tentar enganar os mediadores dos EUA e torcer os acordos. E Washington pode não ser capaz de atender à demanda da Rússia por concessões: os estados europeus alertaram contra o levantamento de sanções importantes ao Kremlin até que um cessar -fogo seja acordado.

As negociações lentas, que não se parecem nada com a marcha rápida para um acordo de paz que Trump continua promissor, são consistentes com a abordagem clássica de Moscou. É disso que Zelensky o alertou durante uma recente reunião no Salão Oval, fazendo com que o presidente e Vance entrassem em fúria. O progresso doloroso e incremental só alimentará a impressão de que a Rússia não tem intenção de acabar com uma guerra na qual suas tropas estão fazendo um progresso lento.

“Os russos são extremamente habilidosos em usar os processos de negociação como uma cortina de fumaça para continuar com suas ambições militares”, disse Samir Puri, ex -monitor de cessar -fogo na Ucrânia, à CNN Audie Cornish na “CNN esta manhã” na segunda -feira. “Eles lutam e conversam ao mesmo tempo”, disse Puri, agora diretor do Centro de Governança Global e Segurança da Chatham House, em Londres.

O governo Trump decidiu que os interesses dos EUA são melhor atendidos por uma rápida interrupção da guerra, que teme que pudesse entrar em erupção em uma terceira guerra mundial. Trump estava com o poder de fazer seu movimento para negociar um cessar -fogo por sua vitória eleitoral e suas prerrogativas constitucionais sobre a política externa. Mas o comportamento de seu governo está, no entanto, levantando preocupações sobre seus motivos nas negociações, principalmente por causa da maneira como o enviado de Trump às negociações, Steve Witkoff – outro funcionário do notório sinalizador de chat – está lendo o roteiro de Kremlin sobre as regiões apreendidas no leste da Ucrânia desde que o presidente do presidente Vladimir Putin em Moscow.

Foi uma coincidência que dois outros membros da gangue de sinalizadores, diretor de inteligência nacional Tulsi Gabbard e diretor da CIA John Ratcliffe, tenham testemunhado perante o Comitê de Inteligência Selecionado do Senado na terça -feira. Nenhum dos oficiais saiu ileso de uma sessão excruciante, mas Gabbard lutou especialmente para fornecer respostas credíveis aos senadores democratas furiosos com a atitude cavalheiresco do governo em relação às informações sensíveis.

Mas sua aparência pode ser mais lembrada por uma grande mudança na política externa dos EUA. A avaliação anual de ameaças mundiais da comunidade de inteligência liderou pela primeira vez com um aviso de que criminosos transnacionais, terroristas e outros atores não estatais representam um grande perigo para a pátria e estão produzindo e tráfico de vastas quantidades de drogas. A avaliação alinha as agências secretas com as visões e advertências políticas de Trump de que a imigração sem documentos sobre a fronteira sul representa uma grande crise nacional.

Gabbard testemunhou que os cartéis de drogas e as gangues criminosas “mais imediatamente e diretamente” ameaçam os EUA e o bem-estar de seu povo. Ela destacou as organizações criminosas transnacionais do México como os principais fornecedores de fentanil ilícito para o mercado dos EUA e alertou sobre a ameaça dos cartéis que promovem grupos de tráfico de pessoas e criminosos que se envolvem em extorsão, armas e contrabando humano.

Então, o que isso significa? A retórica da administração intensificada no México não está ocorrendo no vácuo. Desde que o retorno de Trump ao cargo, os militares dos EUA intensificaram a vigilância de cartéis de drogas mexicanos, com aviões de espionagem sofisticados voando pelo menos 18 missões sobre o sudoeste dos EUA e no espaço aéreo internacional ao redor da Península de Baja, informou a CNN. Suas observações na terça -feira provavelmente alimentarão especulações sobre a disposição do governo de tomar medidas militares contra os cartéis.

O testemunho de Gabbard também prejudicou as alegações de Trump de que o Canadá é uma importante fonte de fentanil entrando nos Estados Unidos – que é uma justificativa principal para suas ameaças tarifárias.

O senador democrata do Novo México, Martin Heinrich, apontou que a avaliação anual de ameaças não mencionou o fentanil no Canadá. Gabbard respondeu: “O foco na minha abertura e o ATA era realmente se concentrar nas ameaças mais extremas nessa área, e nossa avaliação é que a ameaça mais extrema relacionada ao fentanil continua a vir de e através do México”. Heinrich observou então que menos de 1% do medicamento sintético que entra nos EUA vem sobre a fronteira norte do país.

O que levanta a questão de por que Trump destruiu as relações de Washington com um de seus amigos mais antigos e mais próximos em grande parte por uma ameaça que mal existe.