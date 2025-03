A reivindicação de ‘segredos do estado sobre os detalhes do voo de deportação quebra com a prática passada

CNN

–



A decisão do Departamento de Justiça de invocar o privilégio de segredos estatais raramente usados ​​em uma tentativa de evitar dar detalhes de um juiz federal sobre dois voos de deportação abriu uma nova frente complicada na resistência contínua do governo a reverter as informações.

A invocação do privilégio pelo departamento no início desta semana é a mais recente virada dramática da saga legal sobre o uso contestado do presidente Donald Trump da Lei de Inimigos Alienígenos de 1798 para deportar rapidamente os migrantes que os EUA acusaram de serem afiliados à gangue venezuelana Tren de Aragua.

Ele vem como o juiz distrital dos EUA, James Boasberg, que está supervisionando um desafio à legalidade do uso de Trump da autoridade de guerra, aproxima -se de decidir se o governo violou seu comando imediatamente para interromper os vôos de deportação que carregam alguns dos supostos membros de gangues quando permitia que duas tais planos continuassem anteriormente neste mês.

Mas o governo impediu repetidamente os esforços de investigação do juiz, com a invocação de segredos do estado representando seu movimento mais audacioso ainda para evitar dar mais informações a Boasberg.

“Esta é uma afirmação mais ousada do que o que o poder executivo normalmente leva”, disse Mark Zaid, um advogado de segurança nacional que litigou os casos de privilégio de segredos do estado e cuja autorização de segurança foi recentemente puxada por Trump. “Eu vejo isso como um esforço para usar o privilégio como um escudo em vez de uma espada, porque eles ficaram sem opções”.

Aqui está o que saber sobre o privilégio de segredos do estado:

Os tribunais há muito reconhecem a capacidade do governo federal de bloquear as informações secretas de serem usadas como evidência – e muitas vezes são deferentes a esses pedidos, dando aos presidentes ex -presidentes amplas de margem para afastar os limites.

Invocar o privilégio de segredos do estado geralmente fecha um processo judicial completamente.

Mas essas demandas dos presidentes muitas vezes foram recebidas com ceticismo externo, porque funciona contra os princípios fundamentais do presidente ter que seguir a lei, assim como todos os outros. Como um tribunal, ou o público, pode avaliar se o governo seguiu a lei se o presidente proteger essa evidência da revisão legal?

Essa tensão entre os ramos quando os segredos do estado podem estar em jogo é quase tão antigo quanto a própria nação. Quando o governo federal processou Aaron Burr em 1807, o ex -vice -presidente procurou obrigar o presidente Thomas Jefferson a produzir uma carta acusando -o de traição.

Os advogados de Jefferson argumentaram pelo direito do presidente de reter informações que “podem conter segredos do Estado”.

O juiz John Marshall escreveu que os tribunais devem prestar “todo o respeito adequado” aos motivos de um presidente para invocar o privilégio, mas também sugeriram que os tribunais deveriam decidir por si mesmos se devem defender as reivindicações.

O debate moderno sobre o privilégio foi estabelecido por uma decisão da Suprema Corte de 1953, EUA v. Reynolds, na qual as viúvas dos civis mortos no acidente de um avião da Força Aérea procuraram o relatório de acidentes do governo. A Suprema Corte decidiu para o governo, descobrindo que havia um “perigo razoável” de que o relatório de investigação conteria informações sobre equipamentos eletrônicos secretos a bordo.

Mas acontece que o caso seminal moderno no privilégio dos segredos do Estado reforça as mesmas questões que os críticos levantam: quando os presidentes invocam segredos do estado devido a informações secretas reais, em relação à tentativa de manter os detalhes embaraçosos do público?

Cinquenta e dois anos depois que a Suprema Corte decidiu Reynolds, bloqueando o caso das viúvas, o relatório do acidente do incidente foi desclassificado. Não continha segredos estatais, mas apontava para negligência por parte da Força Aérea.

Os presidentes de ambos os partidos intensificaram o uso do privilégio, particularmente após os ataques terroristas de 11 de setembro quando o governo federal aumentou bastante seu aparato de vigilância.

O privilégio foi afirmado duas vezes entre 1961 e 1970, de acordo com um breve apresentado na Suprema Corte por cidadão público em 2021. Entre 2001 e 2006 – nem mesmo uma década inteira – foi reivindicada 20 vezes. Depois de 2006, o poder executivo afirmou o privilégio em pelo menos 29 casos adicionais, de acordo com o resumo.

O governo Trump resistiu a dar a Boasberg, um nomeado do ex -presidente Barack Obama, informações sobre os dois vôos de deportação que ocorreram em 15 de março – no mesmo dia em que ordenou que o governo durante uma audiência judicial imediatamente entregue a planos que transportam migrantes que foram deportados sob a Lei dos Inimigos Alienígenos.

Como parte de sua missão de invasão de fatos para obter mais detalhes sobre os voos, Boasberg exigiu que o Departamento de Justiça respondesse a uma série de perguntas sobre detalhes operacionais sobre os voos, incluindo o momento exato de quando os dois aviões decolaram do solo americano e deixaram o espaço aéreo, além dos tempos específicos que os indivíduos deportados deportados sob a proclamação de Trump foram transferidos para a custódia dos EUA.

Mas o procurador -geral Pam Bondi e outros funcionários do Departamento de Principais disseram ao juiz na segunda -feira que estavam invocando o privilégio porque acreditavam que a divulgação das informações “representaria um perigo razoável à segurança nacional e aos assuntos externos”.

Inclinando -se à designação de Tren de Aragua pelo governo como uma organização terrorista estrangeira, os funcionários argumentaram que entregar as informações “prejudicaria ou impediriam futuras operações de contraterrorismo pelos Estados Unidos”.

“A divulgação de qualquer informação que auxilie no rastreamento dos vôos colocaria em risco o pessoal do governo que opera esses vôos e ajudaria os esforços de nossos adversários para desenhar inferências sobre negociações e coordenação diplomáticas relacionadas às operações do ramo executivo para remover terroristas e outros alienígenas criminosos do país”, disseram as autoridades de Boasberg.

De maneira mais ampla, a administração parece estar usando o privilégio de segredos do estado como uma tentativa de levar um final rápido à consulta de conformidade de Boasberg.

“Isso é como o Hail Mary Pass”, disse Zaid.

Ilya Somin, professora de direito da Universidade George Mason, descreveu a invocação do privilégio neste caso como “falso”, dado o fato de que “grande parte dessas informações sobre o momento dos voos está disponível ao público e (funcionários do governo Trump) até se gabava disso”.

“Portanto, é muito questionável que haja algum segredo genuíno do estado aqui”, acrescentou.

Especialistas observaram que os presidentes anteriores invocaram o privilégio de proteger comunicações de alto nível com líderes estrangeiros-e os assessores de Trump disseram que as rápidas deportações exigiam exatamente esses tipos de negociações de incêndio. Por outro lado, as invocações geralmente são feitas para proteger as operações de inteligência, não os tempos de vôo.

“Muitos dos casos mais recentes envolvem questões realmente sensíveis na CIA e suas capacidades ou na NSA e vigilância”, disse Ashley Deeks, professora da Escola de Direito da Universidade da Virgínia e ex -vice -consultor jurídico do Conselho de Segurança Nacional. “As informações que o juiz estão buscando aqui parece, de cara, menos significativo que esses outros casos.”

Boasberg deu aos advogados que representam os indivíduos que desafiavam o uso de Trump dos inimigos alienígenas a chance de responder à decisão do governo de invocar o privilégio dos segredos do estado. Esse registro é vencido na segunda -feira.

O juiz disse anteriormente que, se o governo decidir proteger as informações dele através de uma invocação da doutrina, ele “é obrigado a” determinar se as circunstâncias são apropriadas para a reivindicação de privilégio “.

Em uma ordem na semana passada, Boasberg também sinalizou seu ceticismo sobre como a informação que ele está buscando é sensível demais para ser divulgada – mesmo sob selo. Ele apontou para o fato de que o governo “não afirmou que as informações em questão são classificadas” e continuou apontando que o secretário de Estado Marco Rubio “revelou muitos detalhes operacionais dos voos”.

“Portanto, o Tribunal não tem certeza de como a conformidade com sua (solicitação de informações sobre o voo) comprometeria os segredos do estado”, escreveu Boasberg.

O juiz também poderia ordenar que o governo lhe desse uma “câmera” ou confidencial, revisão das informações em questão para que ele possa decidir melhor se a invocação de privilégio é justificada.

“Se o juiz não estiver satisfeito, (o governo) é obrigado a convencer o juiz de que o privilégio foi invocado adequadamente”, explicou Zaid. “Então, isso está exclusivamente nas mãos de Boasberg para ele decidir se esse arquivamento de 10 páginas … é suficiente para dar a ele as respostas.”

É possível que Boasberg não precise das informações de voo que ele está procurando para determinar se o governo violou sua ordem oral de que interrompeu os vôos de deportações no início deste mês.

“No entanto, a questão dos segredos do estado é resolvida, parece que há evidências não contestadas suficientes (o governo) optaram por não cumprir a ordem oral e, portanto, as perguntas antes do juiz Boasberg serem se essa ordem é vinculativa e, se sim, o que ele deve fazer sobre o fato de que os defensores o violou”, disse Marty e Lederman, um professor de departamento que o departamento de que os defensores o viu a que os defensores o violou ”, disse Marty e Lederman, que ele deve fazer o que os defensores o violou”, disse Marty e Lederman, o que ele deve fazer o que os defensores o violou ”, disse Marty e Lederman, que o departamento de departamento, o que o repondo o departamento que os defensores o violou”, disse Marty e Lederman, que ele deve fazer o que os defensores o violou ”.

Os advogados do Departamento de Justiça de Trump estão argumentando que as declarações Boasberg feitas no banco durante a audiência de 15 de março “não chegaram a uma liminar vinculativa” e que uma ordem por escrito que ele emitiu logo após o processo é a decisão controladora do assunto.

Essa ordem por escrito não continha esse idioma sobre os aviões e, em vez disso, apenas disse que o governo foi incentivado de remover os migrantes sujeitos à proclamação de Trump que invocava a Lei dos Inimigos Alienígenos, enquanto sua ordem de restrição temporária permaneceu em vigor.

Como outros tribunais federais, a Suprema Corte tem sido frequentemente deferente à invocação do governo de segredos estatais, independentemente de qual partido controla a Casa Branca.

Mais recentemente, em 2022, a maioria do Tribunal negou um detido de detido na Baía de Guantánamo ao testemunho que ele estava procurando depois que o governo Trump invocou o privilégio em seu caso.

Nesse caso, envolvendo Abu Zubaydah, as informações em questão não eram mais um segredo. Um tribunal internacional e o ex -presidente da Polônia reconheceram a existência de um local negro da CIA naquele país. Mas a Suprema Corte, no entanto, sustentou que as informações que Zubaydah procurou era um segredo do estado – mesmo que não fosse mais um segredo.

“Concordamos com o governo que, às vezes, as informações que entraram no domínio público podem, no entanto, se enquadrar no escopo do privilégio dos segredos do estado”, escreveu o juiz Stephen Breyer, que se aposentou, escreveu para um tribunal fortemente fraturado.

A decisão do Tribunal provocou uma dissidência acentuada de um emparelhamento incomum: o juiz conservador Neil Gorsuch e a juíza Sonia Sotomayor, membro da ala liberal.

“Neste país, ninguém está acima da lei; nem mesmo o presidente pode desviar as investigações probatórias apenas porque elas podem ser inconvenientes ou embaraçosos”, escreveu Gorsuch.

“O dever deste Tribunal é para o estado de direito e a busca pela verdade”, escreveu ele. “Não devemos deixar a vergonha obscurecer nossa visão.”