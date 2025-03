A seleção argentina foi classificada para a Copa do Mundo de 2026!

Já cumpriu o objetivo. O Seleção argentina Começou 2025 com A data dupla do Qualificadores da América do Sul mais complicado do ano, mas ele já venceu Uruguai E isso vale para Brasil. Antes do grande clássico, A equipe de Lionel Scaloni garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026devido ao empate de Bolívia e o celeste na altura.

O albiceleste, que lidera a classificaçãoEu já estava muito perto de aproveitar a Copa do Mundo que será tocada nos Estados Unidos, México e Canadá e a obtive na terça -feira, duas horas antes do confronto contra o Brasil no monumental.

Argentina Com sua vitória contra o Uruguai em Montevidéu, na última sexta -feira, já Ele havia garantido, pelo menos, acesso a repenção. Agora a Bolívia empatou em 0-0 com o Uruguai e o Campeão do Mundo leva 14 pontos aos bolivianos, que marcharam Sétimos, com 12 unidades (quatro partidas) a serem disputadas este ano.

Para a próxima Copa do Mundo, os seis primeiros dos eliminatórios da América do Sul serão do jogo, enquanto o sétimo irá a uma reação. Com esses resultados, A Argentina já tem sua praça segura em 2026, além de qualquer combinação de resultados até o fim deste estágio.

É por isso, Argentina já está classificada para o grande evento da Copa do Mundoantes de medir com o Brasil. Sem dúvida, outro feito do Albiceleste, que ainda deve jogar cinco jogos (contando na terça -feira com o Brasil). As eliminatórias da América do Sul, com 10 equipes, são jogadas em 18 datas.

Então, Argentina é o sétimo país classificado para a Copa do Mundo de 2026depois Estados Unidos, Canadá, México (os três organizadores), Japão, Irã e Nova Zelândia.