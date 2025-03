A Suprema Corte defende as regras que exigem verificações de antecedentes para ‘armas fantasmas’

CNN

Na quarta-feira, a Suprema Corte confirmou os regulamentos federais da era Biden em “armas fantasmas”, kits de pedidos por correio que permitem que as pessoas construam armas não rastreáveis ​​em casa-entregando grupos de controle de armas uma vitória rara no Tribunal Superior Conservador.

O juiz Neil Gorsuch escreveu a opinião para uma maioria de 7-2 que incluía juízes liberais e conservadores em um dos casos mais de perto da Suprema Corte do ano.

“Talvez seja necessária meia hora de trabalho antes que alguém possa disparar um tiro”, escreveu Gorsuch. “Mas, mesmo quando vendido, o kit vem com todos os componentes necessários, e sua função pretendida como instrumento de combate é óbvia. Realmente, o nome do kit diz tudo: ‘Compre tiro de construção’.

Indivíduos que compraram as armas e vários fabricantes desafiaram os regulamentos criados pelo governo Biden em 2022 que exigem que os fabricantes de armas fantasmas incluam números de série nos kits e realizem verificações de antecedentes sobre as pessoas que as compram.

O Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos criou os novos regulamentos, pois a polícia diz que as armas não rastreáveis ​​estão aparecendo com muito mais frequência em cenas de crime. Em 2017, a polícia enviou cerca de 1.600 armas de fantasmas recuperadas em cenas de crime para rastreamento. Quatro anos depois, o número cresceu para mais de 19.000.

Não está claro como o governo do presidente Donald Trump lidará com o problema daqui para frente. Trump assinou uma ordem em 7 de fevereiro, exigindo que o procurador -geral revise os regulamentos de armas impostos durante o governo Biden.

Gorsuch observou em sua opinião que a maneira como os americanos pensam em armas mudou dramaticamente desde 1968, quando o Congresso aprovou a Lei de Controle de Armas.

“Os últimos anos, no entanto, testemunharam profundas mudanças na maneira como as armas são feitas e vendidas”, escreveu Gorsuch.

Em 1968, os equipamentos de moagem e os materiais necessários para fazer uma arma em casa eram muito caros para a maioria das pessoas.

“Com a introdução de novas tecnologias como impressão 3D e polímeros reforçados, isso não é mais verdadeiro”, disse Gorsuch. “Hoje, as empresas podem criar e vender kits de peças de armas que os indivíduos podem reunir em armas de fogo funcionais em suas próprias casas”.

Embora não seja uma disputa da Segunda Emenda, o caso colocou armas na bolsa do Supremo Tribunal em um momento em que sua maioria conservadora de 6 a 3 colocou a direita nas leis de armas.

No ano passado, o tribunal dos juízes conservadores abriu uma proibição de ações, dispositivos que convertem rifles semi-automáticos em armas que podem disparar centenas de rodadas por minuto, por exemplo.

Mas havia sinais de que alguns membros da maioria conservadora do Tribunal viram esse caso de maneira diferente daquele que lida com ações. Mesmo antes dos argumentos serem ouvidos, os juízes sugeriram seus pensamentos, tomando o governo de Biden em sua bolsa de emergência. Em uma votação de 5 a 4, o tribunal permitiu que o regulamento permanecesse em vigor enquanto o litígio continuava.

A lei de 1968 exige que os fabricantes e revendedores executem verificações de antecedentes, mantenham registros de vendas e incluam números de série em armas de fogo. A ATF concluiu durante o governo Biden que a lei cobre os kits, que a agência disse que pode ser rapidamente incorporada a armas de fogo em funcionamento. A regra não proíbe a venda ou posse dos kits, mas requer números de série e verificações de antecedentes para os compradores.

As armas fantasmas são kits que um usuário pode comprar on -line para montar uma arma de fogo totalmente funcional em casa. Os críticos dizem que são atraentes para pessoas que, de outra forma, são proibidas de comprar armas de fogo devido à falta de exigência de verificações de antecedentes e números de série.

“As armas de fantasmas são a maneira da indústria de armas de contornar as leis de armas de senso comum e armar pessoas perigosas sem verificações de antecedentes”, disse David Pucino, diretor jurídico e vice -conselheiro -chefe do Giffords Law Center. “Estamos entusiasmados com o fato de a Suprema Corte ter confirmado a regra da ATF que trata as armas fantasmas como elas: armas”.

Em sua dissidência na quarta -feira, o juiz conservador Clarence Thomas escreveu que a maioria “abençoa o excesso do governo”. Thomas disse que lê a lei federal em questão de uma maneira muito mais estreita que não cobre “os quadros e receptores inacabados contidos em kits de partes de armas”.

“O Congresso poderia ter autorizado a ATF a regular qualquer parte de uma arma de fogo ou qualquer objeto prontamente conversível em um. Mas, não. Eu aderiria às palavras que o Congresso promulgou”, escreveu Thomas.

A Coalizão de Políticas de Armas de Fogo, um dos grupos de direitos sobre armas que desafiou a regra da ATF, disse que ficou decepcionada com a “decisão equivocada” do tribunal.

“Esta é apenas uma batalha em uma guerra multigeracional sobre o escopo do governo e o direito pré-existente de manter e portar armas”, disse o grupo em comunicado na quarta-feira. “A Suprema Corte construiu cinicamente um falso trabalho para reforçar a regra imprópria do ATF, apesar do texto e da história dos estatutos.”

Durante os argumentos orais em outubro, vários conservadores do Tribunal e todos os seus liberais pareciam céticos em relação à noção de que os kits eram voltados para uma tradição de caçadores de armas de guerra. O juiz John Roberts, em particular, eliminou a idéia de que construir o tipo de kits de armas em questão era equivalente a alguém que trabalha em um carro clássico. Em outras palavras, ele parecia dizer que os kits não foram projetados com os amadores em mente.

“A perfuração de um ou dois buracos, eu acho, não dá o mesmo tipo de recompensa que você obtém ao trabalhar no seu carro nos fins de semana”, disse Roberts ao advogado que representa os fabricantes de kits. “Meu entendimento é que não é muito difícil para alguém fazer isso.”

Grupos de advocacia e cinco empresas que fabricam os kits processaram, argumentando que o regulamento não era permitido pela lei. Os kits não são armas, disseram eles, mas sim partes. Um Tribunal Distrital dos EUA no Texas expulsou a regra e o Tribunal de Apelações do 5º Circuito dos EUA confirmou principalmente essa decisão.

Esta história foi atualizada com reação adicional.