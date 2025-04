A tentativa de Trump de renovar as eleições com prova de requisito de cidadania desafiado no tribunal

CNN

Grupos democratas e organizações não partidárias processaram separadamente na segunda-feira por uma ordem executiva visando procedimentos eleitorais assinados na semana passada pelo presidente Donald Trump, iniciando uma luta judicial pela tentativa de Trump de renovar unilateralmente como as eleições são administradas.

“A ordem é um ataque aos cheques e contrapesos constitucionalmente exigidos que mantêm as eleições americanas livres e justas”, disse a denúncia das organizações não partidárias. “Por meio dessa ação inconstitucional, o presidente se intrometerá sobre a autoridade dos Estados e Congresso para estabelecer regras eleitorais na tentativa de tornar muito mais difícil para os cidadãos elegíveis dos EUA exercer seu direito fundamental de votar”.

Os desafios legais são apenas os mais recentes de uma onda de litígios contra o governo Trump, acusando o presidente da violação dos poderes do Congresso, agindo fora dos limites da lei. Algumas das reivindicações dos processos também ecoam a batalha de Acourt durante a primeira presidência de Trump, quando ele lançou uma comissão para estudar a fraude dos eleitores depois de reivindicar fraude em massa nas eleições de 2016. Essa comissão dobrou sob uma montanha de ações judiciais.

Os processos, ambos arquivados no Tribunal Distrital Federal da DC, buscam os esforços de Trump para levar os Estados a adotar um requisito de que os eleitores mostrem documentos que provam sua cidadania enquanto registram e alegam que a ordem de Trump está passando por seus dias em sua tentativa de forçar os estados a encerrar a prática de aceitar as cédulas de correio que chegam após os dias da eleição. (A maioria dos 20 estados que contam essas cédulas exigem um carimbo que mostrava que foram enviados por correio no dia das eleições ou antes.)

O processo dos grupos apartidários – da Liga dos Cidadãos Latino -Americanos Unidos, um grupo de famílias militares chamou a Iniciativa de Famílias Seguras e a Associação de Estudantes do Arizona – também desafia as diretivas de Trump que acrescentariam requisitos para membros militares e outros americanos no exterior que estão procurando votar.

Enquanto isso, a denúncia democrata destaca as instruções da Ordem Executiva para o Departamento de Eficiência do Governo-ou Doge-para ajudar em uma revisão dos rolos de eleitores estaduais usando dados federais para identificar supostos não cidadãos.

Não é apenas essa diretiva uma violação da Lei de Privacidade, alegam os democratas, mas “informações correspondentes contidas nos bancos de dados federais aos dados de registro de eleitores são um empreendimento extremamente propenso a erros por vários motivos, o mínimo porque os bancos de dados federais geralmente não estão” atualizados “.

Trazendo o processo democrata é o Comitê Nacional Democrata, a Associação de Governadores Democratas, o Comitê de Campanha Senatorial Democrata, o Comitê de Campanha do Congresso Democrata e o Senado Democrata e os líderes da Câmara, Chuck Schumer e Hakeem Jeffries.

Em um comunicado, o porta -voz da Casa Branca, Harrison Fields, acusou os democratas de mostrar “seu desdém pela constituição”.

“O governo Trump está defendendo as eleições de graça, justa e honesta e fazer essa pergunta básica é essencial para a nossa República Constitucional”, disse Fields.