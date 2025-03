A UEFA investiga o comportamento indecente de Vinicius e Kylian Mbappé

As acusações são derivadas do triunfo do Real Madrid sobre o Atlético na rodada de 16 da Liga dos Campeões

O Uefa está investigando um Vinícius JúniorAssim, Kylian MbappéAssim, Antonio Rüdiger y Dani Ceballos do Real Madrid para acusações de Comportamento indecente Durante a vitória no Liga dos Campeões de sua equipe contra o Atlético de Madrid em 12 de março.

Ele Real Madrid Ele venceu o Atlético por 4-2 no pênalti no Metropolitan Stadium na segunda rodada da rodada de 16 da Liga dos Campeões, depois de desenhar por 2-2 no placar global, para classificar as quartas de final.

Vinicius e Kylian Mbappé foram acusados ​​de comportamento indecente no triunfo sobre o Atlético de Madrid. ANDREU ESTEBAN/EPA-EFE/Shutterstock

O Uefa confirmou quinta -feira que um inspetor de ética e disciplina “foi designado para investigar acusações de comportamento indecente” pelos quatro jogadores do Real Madrid.

A declaração também apontou que “mais informações serão fornecidas sobre esse assunto no devido tempo”.

RüdigerAssim, Vinícius y Mbappé Eles eram titulares contra o Atlético de Madrid, enquanto CEBALLOS Ele não participou do jogo.

Real Madrid Ele enfrenta o Leganés no próximo sábado na partida da Laliga e jogará a travessia da Liga dos Campeões na próxima terça -feira, 8 de abril, visitando o Arsenal e o Vuelta será na quarta -feira, 16 de abril, no Estádio Santiago Bernabéu.