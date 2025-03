A veterana do UFC Jeff Molina suspendeu 3 anos após fazer ‘apostas significativas’ na luta envolvida no escândalo de apostas de James Krause

A veterana do UFC Jeff Molina foi suspensa por 36 meses devido ao seu envolvimento no escândalo de apostas em torno de seu treinador James Krause.

O ex -15 Top 15 Flyweight descobriu seu destino na terça -feira, durante uma reunião mensal com a Comissão Atlética de Nevada, após um acordo de adjudicação alcançado com o procurador -geral do estado. Ele também deve pagar US $ 235,56 em taxas de acusação.

A situação envolveu inicialmente o companheiro de equipe de Molina, Darrick Minner, depois que ele lutou e perdeu para Shayilan Nuerdanbieke por TKO da primeira rodada no UFC Vegas 64 em novembro de 2022. Suspeitas foram criadas após uma linhas de apostas antes da luta, antes que a luta seja que a luta foi uma queda de um pouco de linhas, antes de se tornar um pouco mais importante.

Krause e Minner foram suspensos por não denunciarem uma lesão antes da luta, mas a investigação real estava em torno de um potencial escândalo de apostas que realmente levou a vários livros de esportes se recusando a fazer apostas nas lutas do UFC.

Molina foi suspensa inicialmente em dezembro de 2022, quando uma investigação foi aberta por alegações de irregularidades de apostas em torno de Krause. Na terça -feira, Matthew Feely, vice -procurador -geral do Estado de Nevada, revelou que a suspensão de Molina surgiu dele não divulgando a lesão de Minner e depois colocando as apostas no resultado de sua luta.

“Após a Molina ter conhecimento direto de uma lesão grave sofrida por um companheiro Darrick Minner, Molina não informou a Comissão de Lesões graves do Minner, violando o NAC 467.885 e, em vez de informar a Comissão adicionalmente apostas significativas com uma entidade de jogo sobre o resultado da luta de Minner”, disse Feeley durante a reunião de terça -feira.

A suspensão foi retroativa até a data da luta de Minner, para que Molina seja liberada para competir novamente em 5 de novembro de 2025.

No que diz respeito a Krause, ele foi efetivamente banido do UFC, com a organização se movendo rapidamente para cortar os laços com ele, ao mesmo tempo em que emitia um aviso muito severo de que qualquer combatente que continuasse associado a ele também seria removido da promoção.

“Desde então, o UFC aconselhou a Krause e os respectivos gerentes que trabalham com lutadores impactados, que efetivam imediatamente os combatentes que optam por continuar sendo treinados por Krause ou que continuam a treinar em sua academia, não terão permissão para participar de eventos do UFC em 20 de dezembro.

Molina ficou em silêncio desde sua suspensão inicial, com o peso da mosca sendo removido da lista do UFC em janeiro de 2023.

Agora ele enfrentará seu castigo com o lutador de 27 anos, liberado para competir novamente em novembro.