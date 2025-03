Administração Trump invocando o privilégio dos segredos do estado sobre as informações de voo de deportação procuradas pelo juiz federal

CNN

As principais autoridades do Departamento de Justiça disseram a um juiz federal na segunda -feira que o governo Trump está invocando o privilégio dos segredos do estado para evitar fornecer informações sobre vôos de deportação do início deste mês que estão no centro de uma disputa legal sobre se o governo desrespeitou seus comandos judiciais.

“O Tribunal tem todos os fatos necessários para resolver os problemas de conformidade”, escreveram o procurador -geral Pam Bondi e outros funcionários do Departamento de Principais do Departamento de Principais em um registro ao juiz distrital dos EUA James Boasberg. “Mais intrusões no poder executivo apresentariam danos perigosos e totalmente injustificados da separação de poder em relação às preocupações de segurança diplomática e nacional de que o Tribunal carece de competência a abordar”.

“As informações solicitadas pelo Tribunal estão sujeitas ao privilégio dos segredos do estado, porque a divulgação representaria um perigo razoável à segurança nacional e aos assuntos externos”, escreveram as autoridades no registro de 10 páginas.

Boasberg está buscando as informações para determinar se o governo violou um par de ordens de restrição temporárias que ele emitiu em 15 de março que bloqueou temporariamente o uso do presidente Donald Trump da Lei dos Inimigos Alienígenos para deportar rapidamente indivíduos que o governo acusou de ser membros da gangue venezuelana Tren de Aragua.

O juiz ordenou que todos os vôos contendo não cidadãos fossem deportados de acordo com a diretiva de Trump para se virar imediatamente, mas rapidamente surgiu que o governo parecia ter violado seu comando, permitindo que dois vôos de deportação continuassem na noite de 15 de março.

Incluídos no pedido de segunda -feira à noite estavam as declarações do secretário de Estado Marco Rubio e da secretária de Segurança Interna Kristi Noem, que disse que a divulgação das informações procuradas por Boasberg prejudicariam a segurança nacional ou as relações externas dos EUA.

“É fundamental ter em mente que as operações de remoção podem ser (como estão aqui) operações de contraterrorismo. Se os parceiros estrangeiros acreditassem que quaisquer detalhes relevantes poderiam ser revelados a terceiros, esses parceiros estrangeiros teriam menos probabilidade de trabalhar com os Estados Unidos no futuro”, disse Rubio em sua declaração. “Isso prejudica as relações externas e as capacidades diplomáticas dos Estados Unidos e ameaça danos significativos à segurança nacional dos Estados Unidos”.

Entre as perguntas que Boasberg queria que o Departamento de Justiça respondesse, estão aquelas relativas ao momento exato de quando os dois aviões decolaram do solo americano e deixaram o espaço aéreo dos EUA naquele dia, bem como os tempos específicos que os indivíduos deportados sob a proclamação de Trump foram transferidos da custódia dos EUA naquele dia.

Ele disse ao governo na semana passada que poderia enviar as informações sob selo ou invocar o privilégio, embora ele tenha dito que se o DOJ decidir proteger as informações, ele “é obrigado a” determinar se as circunstâncias são apropriadas para a reivindicação de privilégio “.

Nos registros submetidos na segunda -feira a Boasberg, o departamento recuou fortemente para a contínua investigação do juiz sobre se o governo violou suas ordens, dizendo: “Não são necessárias mais informações para resolver qualquer problema legal neste caso”.

“Se os aviões levaram um terrorista da TDA ou mil ou se os aviões fizeram uma parada ou dez simplesmente não têm influência em nenhuma questão legal relevante”, escreveram as autoridades. “A necessidade de informações adicionais aqui não é apenas ‘duvidosa’ … ou ‘trivial’ … é inexistente. O poder executivo não violou nenhuma ordem válida por meio de suas ações, e o tribunal tem tudo o que precisa para avaliar a conformidade”.