Alegada ‘Scream’ Gangbang Professor enfrenta uma sentença rígida se condenada por acusações

A ex -professora de Indiana que supostamente participou de um gangbang com várias crianças menores de idade usando máscaras “Scream” está enfrentando uma smorgasbord de novas acusações que poderiam ter pousadas na prisão por muitas décadas, se ela for condenada.

Nos documentos judiciais, os promotores do condado de Morgan dizem que adicionaram acusações relacionadas a mais cinco supostas vítimas … trazendo o número total ao sexo onde Brittany Fortinberry de um SLW de crimes sexuais.

Os promotores nos dizem que estão planejando atingir a Fortinberry com 24 crimes adicionais, colocando o total de grandes em 29 anos, incluindo cinco cursos de abuso sexual de crianças de nível 1. É quinta -feira, o promotor do condado, Steven P. Com SonneDisse à TMZ … Fortinberry será avisado das novas acusações e possíveis penalidades em uma audiência em 3 de abril.

Além do abuso sexual infantil, o Fortinberry está enfrentando acusações de má conduta sexual com uma menor disseminação da matéria prejudicial a menores e contribuindo com a delinquência de um menor.

Sonne nas acusações de abuso sexual de crianças de nível 1 sozinho … Se condenado, o Fortinberry pode enfrentar 20 na prisão em cada contagem … e se o juiz ordenar que as sentenças cumpriram consecutamente, esses cinco cinco cananadores poderiam facilmente manter.

Depois, existem outras 24 contagens com ofensa de nível 4, 5 e 6. As frases em potencial para crimes de nível 4, 5 e 6 são de dois a 12 anos, um a seis anos e até dois anos e meio, respectivamente.

Sonnega diz que existem muitos fatores legais que entram em jogo branco, considerando a sentença de Fortinberry se o SEF ela é condenada, mas é certamente possível que uma condenação possa mantê -la na prisão pelo resto de seus dias.

Como relatamos, Fortinberry supostamente Abusar sexualmente de várias crianças pedindo -lhes que gangre a ela enquanto máscaras dos filmes de “gritos”.

O juiz no caso tem a ordem dela para ficar longe das supostas vítimas – que não deveriam ter muito problema, a irmã Bloqueada presa na prisão.