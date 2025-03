Alex Pereira considerou retirado do UFC 313 lutar com Magomed Ankalaev, mas ‘eu não me arrependo’

O comentarista do UFC Joe Rogan mencionou recentemente em seu podcast que Alex Pereira “lutou com a mão quebrada e o norovírus” em sua defesa do título do UFC 313 versus Magomed Ankalaev no início deste mês, mas isso não é totalmente verdadeiro.

Embora “Poatan” tenha confirmado que ele não estava 100 % entrando nesse evento, a estrela brasileira disse no show de Ariel Helwani na quarta -feira que suas mãos estavam bem.

“Como eu sempre digo, não gosto de dar desculpas ou tirar o mérito do oponente, mesmo que eu não concorde da decisão”, disse Pereira em português. “Todo mundo tem seus problemas. Eu tinha o meu, e talvez ele tenha seus problemas também, mas o que posso dizer é que minha mão estava bem. Mas muitas coisas aconteceram.”

Pereira não revelaria o que exatamente aconteceu antes de sua primeira derrota como um peso pesado leve, mas disse que provavelmente o discutirá publicamente no futuro. No entanto, “Poatan” disse que era grave o suficiente para que ele considere se retirar da luta.

“Essa foi uma das brigas mais complicadas com tudo o que aconteceu”, disse Pereira. “Eu não [regret fighting]. Conquistei tudo o que tenho e motivei muitas pessoas, e tentei algo que foi difícil para mim. Eu já fiz coisas semelhantes antes com dificuldades de lesões e coisas assim e já funcionou antes, e desta vez não, mas não me arrependo. ”

Pereira disse que revistou o evento principal do UFC 313 e marcou 48-47 a seu favor, vencendo as rodadas 1, 3 e 5, e quer sua revanche.

“É óbvio que eu quero uma revanche com ele e não vou aceitar nenhuma outra luta”, disse Pereira. “Acho que tenho isso direito para todo o trabalho que fiz, mas ainda não conversamos com a organização”.

Ankalaev mencionou recentemente nas mídias sociais que agosto é a data potencial para uma revanche, indicando que ele já concordou com uma oferta feita pelo UFC. Embora “Poatan” tenha dito que não foi oficialmente oferecido nada até agora, ele gosta desse plano.

“Eu estarei pronto”, disse Pereira. “Se for agosto, é um bom encontro.”

“Mal posso esperar por esse momento, e definitivamente será uma luta diferente”, acrescentou. “Se eu o nocautear, ok, mas sinto que tenho o que é preciso para fazer tudo o que quero com esse cara.”