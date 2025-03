Alina Habba: Trump nomeia o advogado pessoal de um advogado interino dos EUA para Nova Jersey

CNN

–



O presidente Donald Trump anunciou na segunda-feira a nomeação de seu ex-advogado pessoal, Alina Habba, como advogado interino dos EUA no Distrito de Nova Jersey “com efeito imediatamente”.

Habba está atualmente atuando como conselheiro do presidente.

“É com grande prazer que estou anunciando Alina Habba, Esq., Que atualmente atua como conselheira do presidente e me representou há muito tempo, será nosso advogado interino dos EUA no Distrito de Nova Jersey, seu estado de origem, efetivo imediatamente!” Trump escreveu em um post sobre a verdade social.

O presidente continuou seu cargo ao anunciar também que John Giordano, que estava atuando como advogado interino em Nova Jersey, agora será indicado como o novo embaixador da Namíbia.

“Parabéns a Alina e John!” Trump concluiu seu cargo.

Habba escreveu sobre X que ela é “homenageada” para servir como advogada interina dos EUA em Nova Jersey. “Assim como eu fiz durante o meu tempo como advogado pessoal do presidente Trump, continuarei lutando pela verdade e pela justiça. Terminaremos a arma da justiça, de uma vez por todas”, acrescentou.

Habba, uma advogada de Nova Jersey, emergiu na órbita de Trump em 2022, quando ela foi trazida para lidar com alguns de seus processos civis. Mas seu destaque aumentou quando ela, porque a face pública da defesa legal de Trump durante seu julgamento de fraude civil em Nova York. Habba representou Trump como seu advogado principal durante o segundo julgamento de difamação, envolvendo o ex -colunista da revista E. Jean Carroll, no qual um júri concedeu a Carroll US $ 83,3 milhões em danos. Durante as participações judiciais, Habba sentou -se ao lado de Trump na mesa de defesa e muitas vezes brigava com o juiz.

Embora Habba não tenha representado Trump durante seu julgamento por dinheiro criminal, ela frequentemente apareceu na seção de espectadores e na televisão defendendo Trump contra esse caso e as outras acusações que ele enfrentou. Habba estava dentro do tribunal quando o veredicto foi lido, encontrando Trump culpado de 34 acusações de falsificação de registros de negócios.

“Alina será uma defensora zelosa e incansável da justiça no Distrito de Nova Jersey e ajudará a garantir que o foco seja combater o crime e proteger as famílias, em vez das práticas armadas do governo anterior”, disse o advogado de Trump Chris Kise. “Ela tem uma e outra vez sua capacidade de enfrentar grandes questões e perseverar em circunstâncias intensas e desafiadoras”.