Amazon Big Sale Ofers em ferramentas de paisagismo

A Amazon está reduzindo os preços dos principais nomes do paisagismo e dos carros de gramado e agora é sua chance de enfrentar sua lista de tarefas com a lista com o Great Craftsman, Greenworks e Ego Power+.

Don deixou todo esse novo crescimento da primavera deixar você nas ervas daninhas … Conecte-se e cobre esses projetos de quintal da primavera com as ofertas de ofertas de Black-Have da Amazon!

Corte nas vendas … não na sua carteira.

Craftman sem fio de 14 pés não é visto

É difícil de alcançar ramos com um Craftman sem fio de 14 pés não é visto!!

O corte de árvores está nas pontas dos dedos com este pé de 14 pés … Pegue a ferramenta artesanal alimentada por bateria para qualquer canto do seu quintal e derrube aqueles galhos baixos a uma distância segura. Use o gancho de galho e a lâmina angular para obter o corte certo sempre … e com a bateria de íons de lítio de alta potência, você pode esperar fazer mais de 300 cortes em uma única carga!

Um dos trabalhos de manutenção descrita: “Eu sou um cara de bricolage com cerca de 9 acres para marinar onde vivemos. Ferramentas a preços. Então, para mim, não posso esperar melhor. Adoro!”

Greenworks grogador, soprador e aparelho de aparador

O Greenworks grama cortador de grama, soprador de folhas e aparador de cordas Tem tudo o que você precisa para sua reforma no gramado.

Este é um balcão único para as necessidades da manta da primavera … corte o cordão e conecte-se às ferramentas de poder de poder de bateria para fazer um trabalho rápido de todos esses planos de quintal. Você pode cortar a grama e soprar em um flash … e limpar as bordas com as duas baterias incluídas e um carregador rápido!

Um revisor de cinco estrelas escreveu: “Primeira compra e uso de um cortador de grama elétrico. Do que eu esperava e registrado com a função de autoproplex.

Greenworks Trimmer String sem fio e soprador de folhas

Leve suas habilidades ao limite com o Greenworks Trimmer String sem fio e soprador de folhas!!

Empilhe seu aparador de cordas e soprador de folhas e economize com esse negócio Greenworks … O aparador de cordas é ótimo para entrar naqueles cantos difíceis de alcançar e recantos ao redor do quintal … e o soprador fará de detritos uma explosão com uma explosão com uma explosão de 110 mph.

Um cliente satisfeito escreveu: “Como esse. Eu não percebi quanto atraso ou espaço você tem com ferramentas movidas a gás. Você pressiona o acelerador e precisa esperar um ou dois segundos para que ele esteja atualizado.

Ego Power+ Hedge Trimmer

Pegue um pouco do topo com um Ego Power+ Hedge Trimmer com lâminas de ação dupla!!

Se você deseja manicular suas plantas com panache ou precisão, este aparador de hedge dará a você uma aparência nova com a metade do trabalho. A lâmina de 26 “garante que cada corte que você faça seja reto e verdadeiro … enquanto a bateria e o carregador recarregáveis ​​incluídos entregam 60 minutos de acabamento de alta potência.

Um comprador verifiado recebeu: “Este é um ótimo aparador de hedge. Anteriormente, possuo um aparador alimentado por energia powerina powerina a gasolina Powerine Powerine, mas recebi pneus de lidar com um problema de emissão de carburador onde eu precisava.

TRIMMER DE CANTAS DE CRANCA

Enfrentar aquelas ervas daninhas irritantes com o TRIMMER DE CANTAS DE CRANCA!!

Esse corte de cordas é a ferramenta certa para o trabalho … Use a bateria de íons de lítio, as configurações de velocidade e o telescópio não devem fazer o trabalho … sem quebrar as costas. O carregador incluído, Sool de String and Guards, você trabalhará com eficiência diretamente imediatamente!

Um revisor engraçado escreveu: “Este Wacker faz um número é uma erva daninha – se eles tivessem pernas, eles correm para as colinas, o que isso vai vir. Ok, com muita graça, faz exatamente o que afirma, é suficientemente leve e sem que você faz poríntes que Weeht Weeht.”

Greenworks Brushless Cordless Lawn Mower

Going Green é fácil com o Greenworks Brushless Cordless Lawn Mower!!

Passe esse gás e pare de mexer com aqueles iniciantes de cordão, porque esse cortador de grama sem fio pode enfrentar toda a sua grama cultivada fresca … sem todos os aborrecimentos do cortador de gás convencional. Use a função autopropulsada para fazer uma caminhada no parque … e com as baterias duplas, você pode ter seu quintal completo com até 60 minutos é o tempo de execução!

Um cliente feliz recebeu: “Eu tenho um grama íngreme e cortadores de gás devem prometer. Isso funciona muito bem. Foi fácil de montar. Gosto do ajuste da roda. Meu cortador de grama elétrico anterior, mas eu realmente gosto!”

Power ego+ soprador de folhas sem fio

Limpar é uma brisa com o Ego Power+ 3-Supeed turbo sem fio folhas sem fio!!

Essa ferramenta alimentada por bateria sopra a concorrência, com sua velocidade variável, motor sem escova, botão turbo e até 75 minutos de tempo de execução … essa ferramenta poderosa é exatamente o que você é para deixar seus terrenos limparem a limpeza.

Um comprador purificado verificado escreveu: “Este soprador de ego é sem dúvida os melhores usos do soprador sem fio. Ele tem o poder de fazer os empregos. Não não é não notado e pode realmente mover coisas com seu fluxo de ar. A caixa A tem um forte captico turbo. Como a gasolina depois de usá -la” “

Craftman sem fio podador elétrico

Podando na palma da sua mão com o Craftman sem fio podador elétrico!!

Nem mesmo o ramo teimoso tem uma chance quando você está armado com essa ferramenta de artesão … a bateria de alto potência o manterá cortando 900 galhos ou palitos é uma única carga e

Um revisor de cinco estrelas disse: “Eu tenho várias ferramentas de gramado e jardim do artesão e jardim. Esta é uma adição muito boa. É leve e a ação de corte é forte. Como usa a bateria Stamy da mesma bateria que a mesma bateria que nunca as ferramentas, eu nunca, sem uma árvore carregada.

Power ego+ aparador de cordas sem fio

Dê ao seu gramado uma nova aparência com o Power ego+ aparador de cordas sem fio!!

Esta ferramenta de potência do ego está em um grama Classe própria, com um eixo de fibra de carbono, uma bateria de 4.0AH chocante e uma área de corte de 16 “de 16” … Não há nada como se fosse o mercado para todas as suas necessidades de corte. Mencionamos o recurso de sequência de auto-carga …

Um feliz weedwhacker escreveu: “Fico feliz por finalmente morder a bala e a bala esse aparador. Meu velho aparador de dois tempos de dois tempos estava me dando me dando problemas e minha esposa odiava sua.

Esse aparador de ego veio com duas baterias e tem sido mais do que suficiente para lidar com nossas necessidades. O feed de linha automática é um salva -vidas para minha esposa e o enrolador automático de linha facilita a colocação de novo com muito pouco esforço. “

Ego Power+ sem fio elétrico não é serado

O Ego Power+ sem fio elétrico não é serado é exatamente o que você é para aqueles galhos cobertos de vegetação!

Apare suas árvores como um profissional com esta cadeira de primeira linha … os não telescópios de até 13 pés para todos aqueles galhos de alto alcance … enquanto a luz LED guia seu corte naqueles árias com pouca luz. A bateria e o carregador incluídos fornecem 100 cortes com a corrente de 1/4 “… enquanto a alça e as garras e as garras tornam o trabalho o mais confortável possível.

Um cliente feliz escreveu: “Ótima picante. Eu tenho um pomar pequeno e antigo e fui o ABLU para operar facilmente operando pelo horário que realiza longa poda extrema.

